Drago po koncu snemanja doživel naval prošenj za prijateljstvo

Drago Kosmač je presenetil, ko je po romantičnem popotovanju z Mojco z obiskom presenetil Tatjano. Obe zgodbi sta zanj zaključeni, pravi pa, da so njegova vrata odprta za vse, ob pravi dami pa bo odprl srce tudi ljubezni.

Drago Kosmač je bil v Ljubezni po domače postavljen pred težko odločitev. Vse do zadnjega je kolebal, ali naj se odloči za Tatjano Puhič ali Mojco Šumnik. Na koncu je na romantično popotovanje povabil slednjo, a je bil do nje vidno zadržan. Gledalci so morda že takrat slutili, da iz te moke ne bo kruha. Drago: “Ne, da sem prepotenten ali domišljav, da ne morem vzeti v hišo osebe, pri kateri me nič pritegne. Ali misel ali emocija, da mi da vedeti, da obstaja kakršnakoli realna možnost, da bi se lahko sčasoma stvari uredile in da bi zaživela skupno življenje. Ker ni treba, da je človek ne vem kako zaljubljen v tistih prvih dneh, ampak mora pa imeti nekaj, da mu njegov ego reče, saj to je pa lahko to. Večkrat sem rekel, da je najslabše reči partnerki po mesecu, dveh, treh: 'Spakiraj kovčke, zadeva ne gre, pojdi domov.' Zato sem raje previden, in če niso vse komponente zložene skupaj, se raje odločim, da že v štartu zadevo prekinem, kot pa kasneje, ko je morda res bolj boleče.”

icon-expand Drago in njegove dame FOTO: POP TV

Mojca je sicer že sama ugotovila, da je morda storila napako, ko je na romantičnem potovanju planila nanj. Drago prizna, da mu to res ni bilo všeč. Drago: “Saj če sva sama, se lahko človek malo bolj sprosti. Glede na to, da se niti poznala nisva, mi ta stvar res ni bila najbolj po godu.” In še doda: “Verjetno bi se v Tatjanini družbi, tako kot zdaj razmišljam, bolje počutil.”

icon-expand Zaključila se je tudi zgodba s Tatjano. FOTO: POP TV

In če je bila zgodba z Mojco na snemanju zadnje Ljubezni po domače zaključena, pa so bile ljubezenske karte med Dragom in Tatjano še vedno odprte. A je tudi to že preteklost. Drago: “Tatjana se je v tistih nekaj dneh pokazala kot edina, ki je bila zelo aktivna. Njej ni bilo težko vzeti motorke v roko, iti do drv in začeti žagati. Ona je zelo, zelo pridna, zelo delovna. Ampak jaz dosti sodelujem z ruskim veleposlaništvom, s kitajskim veleposlaništvom, grem na sprejeme in se srečujemo. Oseba, ki bi me spremljala, mora biti tudi komunikativna, kajti žene vojaških atašejev in drugih sekretarjev na ambasadah so zelo prijetne, klepetave. Saj ni treba, da je poliglot ali leksikon, ampak mora znati nekaj povedati. Tatjana je pa zelo tiha.”

Drago pove, da je bilo na temo obiska Tatjane kar nekaj kritik, tako kot so si ga privoščile že njegove dame prvi dan njihovega obiska. Da so v hiši našle prah, je nemogoče, pravi, saj sta bili dva dni pred začetkom snemanja pri njemu dekleti iz čistilnega servisa. Drago: “In mi ne more nihče reči, da je bilo stanovanje umazano.” In še doda: “Če kdo pride k meni, pride k meni, če pa pride zato, da gleda hišo, kakšna je, potem je pa bolje, da ne hodi."

icon-expand Drago uživa v samskerm stanu, a ga obletavajo misli na življenje v dvoje. FOTO: POP TV