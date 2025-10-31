Svetli način
Ljubezen po domače

Družina Nine Radi pred novo preizkušnjo, sestro čakajo operativni posegi

Velenje, 31. 10. 2025 15.14 | Posodobljeno pred 15 minutami

Avtor
Su.S.
Komentarji
1

Nina Radi je svojo mlajšo sestrico Petro skoraj izgubila po drugi težki operaciji na srcu, ki jo je imela kot komaj dveletna deklica. Zdaj jo čakajo novi operativni posegi, kar je za njuno družino nova težka preizkušnja v nizu vseh bolezni in borb, ki so jo doletele.

Nina Radi odkrito govori o svoji bitki z rakom, zaradi katere so ji v življenju najbolj pomembni zdravje in bližnji. Letošnje leto je njo in njeno družino postavilo pred novo preizkušnjo. Njeno mlajšo sestro Petro, ki jo je skoraj izgubila po že drugi težki operaciji na srcu, ko je bila sama stara osem let, ona pa komaj dve leti, čakajo nove operacije. Nina: "Huh, težko mi je govoriti o teh stvareh. Težko je na splošno sprejeti dejstvo, da ljudje, ki so ti blizu, niso v redu. Mojo sestrico v prihodnje na žalost čaka tudi operacija, vezana na srce. Vendar pa jo pred tem čaka še ena ali dve drugi operaciji. Težko zaenkrat govorim o tej zadevi, ker delamo vse, da bi se stanje izboljšalo in bi sestrica lahko normalno funkcionirala. Ampak brez dodatnih operacij na žalost ne bo šlo. Lahko pa povem samo to, da je stanje, kakršno je, zaradi zdravniške napake, ki so jo naredili pri zadnji operaciji, in je vse skupaj šlo več korakov nazaj, kot pa naprej." Pred sestro je še nekaj dodatnih preiskav in žal tudi nekaj operativnih posegov, pravi. Več bo lahko povedala, ko se vse malo poleže ali vsaj za silo uredi.

Nina Radi in njena sestra Petra
Nina Radi in njena sestra Petra FOTO: Facebook

Nini je prav misel na sestro vlivala motivacijo, ko se je sama borila z rakom. Rojstni dan imata namreč na enak dan, 7. julija, in vsa praznovanja je želela in še želi doživeti skupaj z njo. Kar je postal kar dogovor med dvema povezanima dušicama. Nina: "To, da sem izjemno čustvena oseba, mislim, da je že kar znano. Mi pa od nekdaj največ pomenijo družina in ljudje, ki so mi blizu. Ne potrebujem veliko ljudi ob sebi, vendar pa želim, da so to tisti, ki so pravi in iskreni. In mi kot družina smo zelo povezani, še posebej zaradi vseh bolezni in vseh borb, ki smo jih morali dati skozi. Res je, s sestrico imava posebno vez. Nismo veliko skupaj, ker sem se že hitro odselila in sama živim čisto na drugem koncu Slovenije, vendar pa povezanost ostaja. Mogoče bi to povezanost najlažje opisala s povezanostjo, ki jo imajo dvojčki, ko drug drugega najbolj čutijo in razumejo, če z osebo ni vse ok."

Nina Radi
Nina Radi FOTO: Sandi Kelc

Nino trenutno spremljamo v Ljubezni po domače in gledalci so v pričakovanju razpleta na ranču Petra Benedika, katerega kandidatka je. Tudi on se je boril z rakom, kar ju je še bolj povezalo. Nina: "Za Petrove borbe in tega, kar je v življenju prestal, nisem vedela prej. Težko mi je bilo, ko mi je zaupal svojo zgodbo. Težko, ker sem vedela, kako mu je v resnici bilo. Marsikdo lahko sočustvuje, vendar iskreno oziroma pristno pa lahko razume samo oseba, ki je isto situacijo dala skozi. Pravijo, da dokler imaš zdravje, imaš vse, in res je tako, vendar se tega žal premalokrat zavedamo oziroma se ga zavedamo prepozno. Ampak kar nas ne ubije, nas naredi močnejše. Veliko tega sama oddaja ni prikazala, ker seveda zaradi časovne omejitve ne more, zato pa mislim, da je čas, da ljudem dam odgovore na vse, vezano na Ljubezen po domače in šove na sploh." Zato jo bomo vsekakor spremljali še naprej. Kako se bo Peter na koncu odločil, bomo videli v jutrišnji oddaji, Ninini sestri pa želimo čim hitrejše okrevanje.

Ljubezen po domače in magazinska oddaja Ljubezen po domače na kavču sta na sporedu ob sobotah ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

ljubezen po domače 2025 nina radi
