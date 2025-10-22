Svetli način
Drzna napoved: Ali bo Mirko res izločil Natašo?

Velenje, 22. 10. 2025 10.54 | Posodobljeno pred 6 minutami

Su.S.
Mirko Kocjančič bo prihodnjič izločil eno izmed svojih kandidatk. Komentatorji v Ljubezni po domače na kavču se po ogledu zadnje oddaje nagibajo k temu, da bi lahko to bila prav Nataša Masten.

Komentatorji so mnenja, da bi Nataša Masten svojo tretjo sezono Ljubezni po domače lahko zaključila tako kot prvi dve in ostala praznih rok. Tudi sama je priznala, da si nikakor ne želi novega razočaranja. Mirka Kocjančiča zato zasipava z vprašanji, s čimer pa je po mnenju Mije Rovtar vse uničila. Mija: "Jaz bi se zamislila, nad sabo se je tudi treba malo zamisliti." Mojca Šumnik: "Da se je treba malo spremeniti, če hočeš njega dobiti." Mija: "Zelo spremeniti. To je nesprejemljivo za njega, on je vse pokazal od začetka. On se odmika od nje, Mirko se odmika od Nataše."

Mojca Šumnik je še izjavila, da je Nataša preveč ljubosumna, kar ni v redu. Mija: "Jaz mislim, da je Mirko končno sprevidel, da mora to končati. Da to nikamor ne pelje." Strinjali sta se, da bi se lahko zaiskrilo med Mirkom in Bojano Kutin, ki se jima zdi za junaka bolj primerna. Ko pa se je ta vrnil z zmenka s Cecilio Shatz in sta se držala za roke, je Mija izjavila: "Mogoče se bo pa za Cecilio odločil." Ali se bo Mirko v sobotni oddaji res poslovil od Nataše?

Ljubezen po domače in magazinska oddaja Ljubezen po domače na kavču sta na sporedu ob sobotah ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

Viktorija je nova kandidatka Petra Benedika

