Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja

Dušan Petrič je Ljubezen po domače začel skupaj s Pablom Alejandrom Gelbom in šopkom kandidatk. Med njimi je bila tudi Maja Vozlič in videti je bilo, da mu je spodnesla tla pod nogami. A videz včasih vara. Dušan: " Še kaj hujšega mi ni nog spodmaknilo. Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja. Ena nova oseba, ki sem jo spoznal v mojem življenju. Zelo prijetna, moram reči, ampak kakšne kemije že od prvega pogleda naprej ni bilo. " Resda se je v oddaji videlo drugače in je bil na trenutke malce zamišljen, a Dušan zatrdi: " Bog ve, na kaj sem jaz takrat mislil. Ni nujno, da sem ravno o tem razmišljal. " Spomnimo se tudi odeje, pod katero sta se skrivala, a gledalci niso zamudili ničesar: " Pogovarjala sva se o čisto življenjskih rečeh, nič kaj takega ni bilo. Imela sva samo en pogovor, punca je bila zelo malo na snemanju, tako da se niti ne poznava tako dobro. Za ljubezen na prvi pogled pa ni bila ravno po mojem okusu. Je pa 'fejst' punca, nimam kaj reči. "

Maja se je na koncu odločila za Pabla, in ker sta se med snemanjem spoprijateljila, mu je iskreno privoščil srečo. Dušan: "Kdo je pa rekel, da jaz ne bi Manuele vzel, moje coprnice? Lahko bi tudi tako naredil pravzaprav. Tako ali tako je bilo vseeno, ker nobena od teh punc ni bila zame, čisto pošteno." Ni ga prizadelo niti, ko je na snemanju finalne oddaje videl, kako se je Pablo boril za Majo. Dušan: "Nobenih nožev v hrbet ni bilo. Edino, kar mi ni bilo všeč, je bilo to, da mi ni povedal, ker jaz sem njemu povedal vse. Tega nisem vedel, da je šel k njej, to sem praktično videl šele v oddaji, ampak me nič ne moti in mu ne zamerim. Še vedno ga imam enako rad, kot sem ga imel. Lahko bi mi pa povedal, saj mi je bilo tako ali tako vseeno."

Maja in Pablo sta kljub dobrim obetom ostala prijatelja in poti so bile odprte. Na vprašanje, ali jo je morda kasneje, ko se s Pablom ni izšlo, poskušal osvojiti Dušan, je Prekmurka pred časom odgovorila: "Kdo ve ... oddaja ima veliko nevidnih prizorov. Najbolje, da vprašate Duleta, on vam bo mogoče podrobneje razkril o njegovih taktikah in teorijah." Dušan komentira: "Ljuba Majči ... Se slišiva vsake toliko časa. Nisva taka prijatelja, kot midva z mojim najboljšim prijateljem Sergiom, se pa slišiva enkrat na dva meseca. O najinem stanu se ne sprašujeva, ker enostavno ne zanima ne mene ne nje in se o tem ne pogovarjava. Se pa pogovarjava o vsem ostalem in se malo nasmejiva. Tako da, ja, jaz in Maja sva ostala prijatelja. Ne vemo pa, kaj bo čez pet, deset let. Ne morem reči, da ne bom nikoli z njo. Ko sem bil mlajši, sem rekel, da ne bom nikoli pil in kadil, zato bom raje modro molčal."

Kaj pa z Manuelo Fittkau, s katero sta bila na romantičnem izletu? Dušan: "To pa lahko naravnost povem, da ne bom. Ker nimava nekih skupnih stvari. Je posebna ženska in ni slaba, ampak ni zame. Upam, da je našla koga drugega. Upam, da je živa in zdrava." Seveda nas je zanimalo tudi, ali je po koncu snemanja njegovo pot prekrižalo tretje dekle, a je ostal skrivnosten. Dušan: "Tega ne bom povedal."