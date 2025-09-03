Dušan ob Manueli v prosojni obleki: Jaz sem bil čisto iztirjen

Dušan Petrič bo za prvi zmenek izbral Manuelo, a se bo zaradi njene prosojne obleke le s težavo koncentriral na pogovor. Vsi snubci in snubke pa se bodo pomerili za zlate karte, ki prinašajo določene prednosti v boju za srca sedmerice.

Maratona hitrih zmenkov še ni konec in Sonjo Hojnik bo čakalo presenečenje: "Ko je Franci vstopil in tako zaplesal, jaz sem bila tako v šoku." V šoku bo tudi Dušan Petrič, ko bo zagledal Manuelo. Njegova snubka si bo za prvi zmenek nadela prosojno obleko, ki bo bore malo prepustila domišljiji. Dušan: "Jaz sem bil čisto iztirjen."

Vsi snubci in snubke se bodo po koncu maratona hitrih zmenkov pomerili nalogah, ki jim lahko prinesejo zlate karte in določene prednosti na kmetijah. Izkazati se bodo morali v presajanju rož, molži, kmečkih igrah, masiranju, pa tudi v tem, kdo dlje zdrži na mehanskem biku. Kdo bodo dobitniki zlatih kart in kakšni novici ima Tanja Postružnik Koren za romantičnega kavboja Petra Benedika?

Kaj bo izvedel Peter Benedik? FOTO: POP TV icon-expand