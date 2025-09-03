Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Ljubezen po domače

Dušan ob Manueli v prosojni obleki: Jaz sem bil čisto iztirjen

Velenje, 03. 09. 2025 17.32 | Posodobljeno pred 3 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Su.S.
Komentarji
0

Dušan Petrič bo za prvi zmenek izbral Manuelo, a se bo zaradi njene prosojne obleke le s težavo koncentriral na pogovor. Vsi snubci in snubke pa se bodo pomerili za zlate karte, ki prinašajo določene prednosti v boju za srca sedmerice.

Maratona hitrih zmenkov še ni konec in Sonjo Hojnik bo čakalo presenečenje: "Ko je Franci vstopil in tako zaplesal, jaz sem bila tako v šoku." V šoku bo tudi Dušan Petrič, ko bo zagledal Manuelo. Njegova snubka si bo za prvi zmenek nadela prosojno obleko, ki bo bore malo prepustila domišljiji. Dušan: "Jaz sem bil čisto iztirjen."

Vsi snubci in snubke se bodo po koncu maratona hitrih zmenkov pomerili nalogah, ki jim lahko prinesejo zlate karte in določene prednosti na kmetijah. Izkazati se bodo morali v presajanju rož, molži, kmečkih igrah, masiranju, pa tudi v tem, kdo dlje zdrži na mehanskem biku. Kdo bodo dobitniki zlatih kart in kakšni novici ima Tanja Postružnik Koren za romantičnega kavboja Petra Benedika?

Kaj bo izvedel Peter Benedik?
Kaj bo izvedel Peter Benedik? FOTO: POP TV

Ne zamudite Ljubezni po domače nocoj ob 20. uri na POP TV, ki ji bo sledila Ljubezen po domače na kavču. Obe oddaji si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

ljubezen po domače 2025 dušan petrič manuela
Naslednji članek

Za Dejana se borijo štiri dekleta, ob eni je že začutil metuljčke

SORODNI ČLANKI

Iskrice na prvih zmenkih, Dejan je ob Patriciji začutil metuljčke

Voditeljica Ljubezni po domače: Najbolj čisti ljudje so običajno umazani od zemlje

Za Dejana se borijo štiri dekleta, ob eni je že začutil metuljčke

Dame so se topile ob šarmantnem Mirku, on je imel oči samo za Natašo

Vesna Šošterič v 'fačuziju' obujala spomine na Ljubezen po domače

Tanja Postružnik Koren: En par se je zaljubil že ob prvem pogledu

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1198