Ljubezen po domače

Dušana in Pabla čaka novo presenečenje, izvedela bosta resnico

Velenje, 08. 09. 2025 17.45 | Posodobljeno pred 5 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Su.S.
Komentarji
0

Dušana Petriča in Pabla Alejandra Gelba čaka novo presenečenje. Izvedela bosta, da so se njune snubke v resnici prijavile samo za enega izmed njiju. Za koga se bodo borile odslej in od katerega snubca oziroma snubke se bosta poslovila Mirko Kocjančič in Sonja Hojnik?

Dušan Petrič in Pablo Alejandro Gelb sta novo sezono Ljubezni po domače pričela skupaj, z istim šopkom deklet. Tanja Postružnik Koren jima je namreč povedala, da želijo vse spoznati oba, v resnici pa gre za ljubezenski eksperiment. Vsaka snubka se je prijavila za enega od njiju, po prvih zmenkih pa se bodo morale odločiti, za koga se bodo borile odslej. Lahko se odločijo za enega ali drugega, lahko pa nadaljujejo s spoznavanjem obeh in nato sprejmejo odločitev.

Dušan Petrič in Pablo Alejandro Gelb bosta izvedela resnico ...
Dušan Petrič in Pablo Alejandro Gelb bosta izvedela resnico ... FOTO: POP TV

Dva junaka pa čaka nič kaj prijetna odločitev. Na svoje domovanje morata povabiti izbrane snubce oziroma snubke, pri tem pa se posloviti od enega izmed njih. To bosta Mirko Kocjančič in Sonja Hojnik. Mirko bo povedal: "Je kar težka zadeva to. Bi najraje kar vse štiri domov vzel." Ko bo Sonja na svoji kmetiji sprejela izbrance, jim bo takoj določila zaposlitve, a eden od njih ne bo hotel delati. Kar bi lahko bila težava, saj bo junakinja zvečer povedala, da mora nekoga izločiti.

Ne zamudite Ljubezni po domače nocoj ob 20. uri na POP TV, ki ji bo sledila Ljubezen po domače na kavču. Obe oddaji si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

ljubezen po domače 2025
Posebnost letošnje sezone: za dva junaka se potegujejo ista dekleta

