Katastrofalni zmenek, zaradi katerega je Darja domov poslala Metoda

Metod Fajfar jeDarjo Tomažin sprva koval v zvezde: "Ona je moja sanjska ženska." A sta že na hitrem zmenku ugotavljala, da so njuna pričakovanja različna. Metod se je pohvalil, da bo na njeni kmetiji pripomogel s poslovnimi idejami, Darja pa si želi izkušenega kmeta, ki ji bo poleg romantičnih hrepenenj pomagal uresničevati povsem vsakdanje kmečke obveznosti. "On sploh ne ve, v kaj se spušča," je takrat ocenila.

Od tam je šlo vse samo še navzdol. Že ko je prišel na njeno kmetijo, je povedal, da je videl že lepše od njene. Ko se je moral skupaj z izbranci lotiti dela, pa Darja ni bila zadovoljna ne z njim ne s preostalo trojico. Pohvaljen je bil enkrat, ko je zgodaj zjutraj naredil obhod po njeni kmetiji, a se to ni ponovilo.

Edino upanje, ki je še ostalo, je bilo, da se bo izkazal vsaj na romantičnem področju, toda ko je dobil priložnost za zmenek, je bilo hitro jasno, da bo njuna ljubezenska zgodba imela tragični konec. Po začetnem sladkanju se je na videz povsem navaden zmenek sprevrgel v nočno moro. Darja si je zaželela romantike, po kateri tako zelo hrepeni, Metod pa je začel govoriti o čebelah, ki ljubijo med, pa o zvezdah in luni, kar se ji je zdelo otročje. Ko je Darja kar naravnost vprašala, ali je kaj zaljubljen vanjo, je izstrelil: "Ne še." In kot da to ni bilo dovolj, je dodal, da se verjetno nikoli ne bo.

'A veš, koliko jih bo jokalo, če jaz zdajle tebe primem?'

Darja mu je očitala, da se ne bori zanjo, on pa ji je dal vedeti, da se ne bo metal na kolena. Metod: "Pred mene se punce na kolena mečejo. A veš, koliko jih bo jokalo, če jaz zdajle tebe primem?" Povsem ponesrečen konec njunega zmenka si oglejte v priloženi video vsebini, ki jo objavljamo ekskluzivno na naši strani. Kaj hitro vam bo jasno, zakaj se je Darja v sobotni oddaji poslovila od njega.

Dogajanje na Darjini kmetiji in svoj konec zgodbe v Ljubezni po domače je za nas komentiral tudi zavrnjeni snubec. Na vprašanje, kaj se je zgodilo, da se je po začetni očaranosti povsem ohladil do podeželske junakinje in se ni boril za njeno srce, je povedal: "Očaranost nad Darjo je bila zaigrana. Boril se nisem, ker ni moj tip. Pa Marko ji je bil že od začetka najbolj všeč." Dodal je, da od ženske pričakuje "skupne interese in obojestransko kemijo". Tega pri Darji ni našel oziroma začutil. Poleg tega so ga motile kritike na račun njihovega dela in sposobnosti. Metod: "Boljši bi bil kot kuhar. Imam nekaj delovnih izkušenj v kuhinjah elitnih hotelov. V balonarski ekipi sem bil pa svetovni prvak."