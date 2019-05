Ema: Nikoli, nikoli ti ne bom oprostila!

Ko je Milan Tržan obelodanil, da bo na romantični izlet peljal Ireno, je bila Ema silno razočarana. Tekle so solze, slišali smo očitke o izdajstvu in hinavščini ter napoved, da bo kmalu spet samski. Razočarana je bila tudi Ksenja, ki jo je vsled pretiranega prizadevanja izločil Miha Božič. Bolj mirno je odločitev Gašperja Hafnerja, da na izlet povabi Patricijo, sprejela Ana, a paru ni napovedala svetle prihodnosti.

Milan Tržan je bil videti zaskrbljen, ker je moral izbrankama sporočiti svojo končno odločitev. Na trnih je bila tudi Ema, saj je opazila, da njenega sanjskega moškega srce vleče k Ireni. In kot je napovedala, se je do zadnjega borila zanj. Ireno je vprašala, če si res želi Milana, pa je izvedela, da je v redu fant, da pa ga je treba še malo prevzgojiti. Milan pa je zaupal Tanji Postružnik Koren, da ga je Irena pritegnila s svojo lepoto, vse ostalo pa ga niti ne zanima. Zavedal se je, da bo Emi zlomil srce, a ga ta enostavno ni privlačila.

Gašper Hafner je pred pomembno odločitvijo potreboval pogovor z vsako izmed deklet. Patricija je povedala, da je uživala in bi ji bilo težko oditi. Imela je občutek, da bo izbral Ano, vse dokler ji ni začel naštevati njenih vrlin. A tudi po vsem slišanem ni bila povsem prepričana v zanjo ugoden razplet. Na svoj račun je prišla tudi Ana in njene kvalitete, tudi ona si je želela, da bi jo Gašper izbral.

Ksenja pa je zjutraj Mihu Božiču prinesla kavo v posteljo. Povedal ji je, da je super punca, da pa se malo preveč zavzame za fanta. Ksenja je nadaljevala z ljubezenskim lobiranjem: "Druge se pa ne trudijo, tako kot se jaz." Miha: "Kako pa si tako prepričana, da se ti bolj trudiš?" Nato pa je opazila njegove mišice, jih pohvalila in izrazila željo, da bi še ostala. Nato pa sta mu kavo prinesli še Anica in Barbara. Ksenja ju je začela napadati, češ da nič ne delata, a njene provokacije niso imele željenega učinka. Prav nasprotno, Mihu to ni bilo niti najmanj všeč, poleg tega se ni strinjal z njo, saj je opazil, da sta obe zelo pridni.

Ko je Milan obelodanil svojo odločitev, je bila Ema strašno razočarana in je takoj povedala: "Ti bo še žal." Ni mogla zadržati solz, česar Milan ni pričakoval. Ema: "Nisem mogla verjeti, da sta tako zahrbtno cel teden delala. Vseskozi, na vsakem zmenku, na vsakem koraku me je hvalil in sem bila prepri;ana, da bo mene izbral, na koncu pa izbere Ireno." Napovedala je, da bo Milan kmalu spet samski.

Ema je zaupala Tanji, da je storila napako, ker je bila povsem iskrena do njega, kar jo vedno tepe. Razkrila je, da jo je njen prvi mož zapustil zaradi njene najboljše prijateljice, drugega je izgubila zaradi srčne kapi. Ema: "Ne vem, res ne vem, ali je taka moja usoda." Povedala je, da se je hitro zaljubila in da se bo še hitreje 'odljubila': "Milan, za mene ne obstajaš." Kajti tudi prijateljstvo s človekom, ki laže in se pretvarja, zanjo ni mogoče.

Gašper se je pred odločitvijo oglasil pri mami, da bi jo prosil za nasvet, česar ni bila vajena. Karmen: "Tukaj se boš pa moral ti odločiti. Ti boš živel z njo, ne jaz. Jaz bom prišla samo na kavo, pa glej, da bo dobro skuhana." Strinjala sta se, da se brez ljubezni in prave kemije zveza ne bo obnesla. Miha pa se je z Barbaro pogovoril o Ksenji, podvomil je v iskrenost njenih trditev. Barbara je premišljevala, da jo morda želi očrniti, da bi se Miha odločil zanjo.

Gašper je, kot je povedal, dosegel največjo stopnjo živčnosti v oddaji. Pohvalil je obe izbranki, se jima zahvalil za lep teden, oni pa njemu za gostoljubje. Na potovanje je povabil Patricijo, ki je povedala, da je s hvaležnostjo sprejela vabilo na izlet. Veselilo jo je, da ga bo še bolj spoznala, da pa ga namerava še malo umiriti. Ana je izrazila dvom, da se bo njuna zveza obnesla, saj je po njenem mnenju premlada zanj in za to, da bi z njim ustvarila družino. Patricija: "Mogoče nama pa uspe."

Ko je Milan želel objeti Emo, ga je ta ustavila z besedami: "Moj objem si je treba zaslužiti." Njemu in Ireni je zaželela srečo in v isti sapi dodala: "Na mene oba pozabita, kot da me nikoli nista srečala. Ker take hinavščine, kot sta jo vidva izpeljala. Ne, res nikoli, nikoli ti ne bom oprostila! Pa hitro boš sam … Za mene nisi niti človek, niti nič." Milan je povedal, da so mu njene besede šle skozi eno uho notri, skozi drugo ven. Menil je, da so bile izrečene v jezi.

Miha pa je kot zadnji junak določil dve finalistki. Vsaki je povedal, kakšno mnenje si je ustvaril o njih. Nekako pričakovano je izločil Ksenjo, ki ga je razočarala s svojo prepirljivostjo in vsiljivostjo. Ksenja je bila razočarana, ker se je trudila in takšne odločitve ni pričakovala. Ni mogla zadržati solz in zanimalo jo je, kaj je naredila narobe. Ksenja: "Srečna bom za njega, katero koli punco bo izbral, to sem mu že na začetku povedala in za tem stojim. In res, dober človek je."

