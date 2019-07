Emina napoved se ni uresničila, Milan ni več samski

Milan Tržan je iz Ljubezni po domače prišel brez Irene, ki ji ni znal ugoditi, toda v njegovem objemu je že druga ženska. Pravi, da sta si usojena in da ne moreta drug brez drugega.

Milan Tržan je zaigral na vse strune, da bi osvojil svojo Ireno, a prave ni bilo med njimi. Njegovi izbranki ni bil dovolj romantičen izlet, pa šopek rož, še manj spodnje perilo, niso ji bili všeč njegovi objemi in poljubi, omehčal je ni niti s plesnimi koraki, ki jih je pilil s Katarino Venturini. Z romantičnega potovanja sta odšla vsak na svoj konec, se nato srečala na zadnji večerji, kjer pa je Irena samo še potrdila, da se ogenj med njo in Milanom ne bo nikoli razplamtel.

Ogenj se ni razplamtel. FOTO: POP TV

Milan Tržan meni, da je storil vse, kar je bilo v njegovi moči: "Ljudje se sprašujejo: 'Kako to? Imel si jih toliko, izbral nisi nobene.' Zdaj, ko so oddajo pogledali do konca, lahko sami ocenijo, kdo je tukaj krivec. Z Ireno nisem videl prihodnosti, ker sem ji nudil vse, tako kot vsaki drugi ženski, ampak nikoli ni bila zadovoljna. Vsako stvar, ki sem ji jo dal, je skritizirala. Nisem ji znal ugoditi." Za nasvete, kaj še lahko ponudi svoji izbranki, je prosil celo ekipo Ljubezni po domače, pa ni delovalo prav nič. Toda odsotnost kemije ni bila edina težava. Milan: "Branila se je in ni želela priti na mojo kmetijo, ampak bil sem dober do nje. Takrat sem mislil kar resno, motilo me ni, ker je bila malo starejša. Mogoče bi, če bi bila pripravljena biti malo pri njej, malo pri meni, lahko življenje lepo teklo, a ni želela priti k meni, mene pa pri sebi ni hotela imeti več kot dva dni. Potem je bilo pa konec, ni imelo več smisla. Je rekla, da če dva dni gleda moškega pri sebi, ga ima več kot dovolj."

Emina napoved se ni uresničila. FOTO: POP TV

Toda napoved njegove izbranke Eme, da bo ostal sam, se vendarle ni uresničila. Milan ima namreč dekle iz Domžal, s katero sta bila skupaj že pred začetkom snemanja Ljubezni po domače. Milan: "Ampak sva se takrat sprla in se razšla. Imela je drugega moškega, jaz pa sem šel samska pota naprej. Takrat sem se tudi prijavil v Ljubezen po domače. Če bi midva bila takrat skupaj, mene v oddaji ne bi bilo. Potem pa je ta oseba mislila, da bo utrgala zvezdo z neba in dočakala princa na belem konju, pa ni bilo tako. Vprašala me je, če sem pripravljen priti nazaj k njej, ker sem bil zanjo še najboljši. In sem šel."

Milan na snemanju zadnje oddaje letošnje sezone, ob njem Tomaž Bizjak FOTO: POP TV