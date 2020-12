Jože: Z Metko nisva najbolj kompatibilna

Nocoj spremljamo zaključek uspešne četrte sezone priljubljenega šova Ljubezen po domače. Toda kdo je v resnici našel svojo drugo polovico? Kdo se je zaljubil do ušes in še čez? In kdo je koga preigral, kdo komu strl srce?

SPREMLJAJ DOGAJANJE V ŽIVO icon-clock 20:45 Prihajata Damjan Šalamun in njegova Barbara Damjan in Barbara imata veliko za povedati. Prišla sta kot par. Kaj vse je pripeljalo do tega? Poglejmo. icon-clock 20:42 Darjo zanima, kakšne zadržke imata pred ljubeznijo. Jože pravi, da se ni zaključilo po pričakovanjih, a dodaja, da to še ni konec. icon-clock 20:41 Jože ima določene zadržke, ker ne želi, da bi bil odvisen od drugih ljudi. Metka ob tem poudarja, da imajo moški previsok ego. icon-clock 20:37 Tanja jima zaželi vse dobro. Jože ob tem preseneti z odgovorom: "Nisva najbolj kompatibilen par na tem svetu. Kar pa ne pomeni, da ne bova ostala čustveno povezana." Dodaja še, da bo čas povedal svoje. Metka ob tem ni preveč razočarana, a pravi, da Jožeta motijo materialne stvari. icon-clock 20:31 Prihajata Metka Šeškar in njen Jože Metka je navdušena nad izkušnjo in jo enači kar s pravljico. Jože pravi, da je vse res. Spomnimo se njunih utrinkov z Metkinega posestva. Prikaži vse