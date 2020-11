Esmeralda je izvedela resnico in se poslovila

Potem ko sta se Franc Jarc in Anamarija vrnila z izleta, je Esmeralda spakirala kovčke. Katarina je po prepiru s Sabino napovedala hud boj za srce Janeza Marna, Janez Rebernik pa je užival v vročih prizorih in bi rad obdržal vsa štiri dekleta.

‘Podžigaj ga še ti’ Janez Marn je želel z domačo zabavo sprostiti svoje snubke, a je preglasna glasba prestrašila Mirjanina psa. Tudi sama si je želela miru in počitka, pričakovala je, da bo družba bolj razumevajoča. Sabino pa je bolj zanimalo, zakaj jo Katarina še vedno gleda postrani. Slednja se je branila, češ da se tudi Sabina ne obnaša lepo do nje. Mirjana je nato zatožila Katarino: “Rekla je, da sta nespametna. Da si ga podžigala s plesom.” Sabina Katarini: “In kaj? Podžigaj ga še ti!” Zato je bila deležna še grših Katarininih pogledov.

icon-expand Sabina se jezi na Katarino FOTO: POP TV

‘A sta seksala kaj ali nista?’ Anamarija in Franc sta se vrnila z izleta in junak podeželja je ves zaskrbljen pozdravil Joži, ki je golobčka pričakala skupaj s psom. Joži: “To je moj prijatelj, ne pa ti. Ti si me zapustil, koruznik.” Povedala mu je, da je Esmeralda “izvedela resnico”. Joži: “Da je Anamarija bila pred dobrimi desetimi dnevi tukaj, čez noč.” Nakar je Anamarijo naravnost vprašala: “A sta seksala kaj ali nista?” Za konec je preverila amortizerje, “če še držijo”.

icon-expand Joži preverja amortizerje FOTO: POP TV

‘Raje grem domov’ Esmeraldo je Franc našel v postelji. Povedala je, da je ves dan bruhala, nato pa ga je presentila: “Hvala za vse. Raje grem domov. Se opravičujem.” Priznala je, da je v njegovi bližini čutila “nekaj metuljčkov”, a je spoznala, da ni pravi moški zanjo, zato ji ni bilo žal, da ga ni osvojila. Položila mu je na srce, naj se pametno odloči, katero snubko bo izbral. Esmeralda: “Raje sem takšna, kakršna sem, kot da bi igrala.” Franc se ji je zahvalil, ker mu je olajšala odločitev. Zanimivo pa je bilo, ko je šel do Anamarije in ji povedal, da je sam rekel Esmeraldi, naj gre domov. Franc: “To je bila moja odločitev.”

icon-expand Esmeralda je obležala FOTO: POP TV

‘Ta tvoj nasmeh me nekako privlači’ Katarina se je po jutranjem prepiru s Sabino umaknila na samo. Francu je zaupala: “Sabina govori tako o tebi, da te glava boli.” Franc se je počutil ujetega "v neko celico”, dozdevalo se mu je, da je to samo njena ljubezenska taktika. Bilo pa mu je všeč, ko je pohvalila njegovo skrbnost, lepo urejeno kmetijo in dodala: “Ta tvoj nasmeh me nekako privlači.” Priznala je, da ji je sedel v srce, da se je zagledala vanj in da ga hoče osrečiti. Franc pa ji je nakazal, da njegovo “sidro še ni padlo”, da se torej še ni odločil. Po pogovoru s Katarino pa je s Sabino in Danico vendarle želel razčistiti glede domnevnega udrihanja čezenj. Danica je to potrdila, vendar ne pred Janezom. Je pa Sabinine izjave pripisala njenemu šaljivemu značaju.

icon-expand Katarina laska Janezu FOTO: POP TV

Janez uživa v vročih prizorih Dekleta Janeza Rebernika pa so se lotila njegovega traktorja. Junak podeželja je užival v vročih prizorih: “Bil sem že tudi malo nervozen. Na trenutke nisem več vedel, katero naj gledam.” Dodal je, da še nikoli ni tako zelo užival ob kakšnem stroju.

icon-expand Janez je nadvse užival FOTO: POP TV

Esmeralda se poslovi Esmeralda se je poslovila od Franca. Še enkrat mu je položila srce, naj dobro premisli glede svoje odločitve. Anamarija se ni hotela posloviti od nje: “Ker ona zame ne obstaja več.“ Nasprotno pa Joži med slovesom ni mogla zadržati solz. Joži o Esmeraldi: “Krivično se ji zdi. Pravi, da to ni iskrenost. Je rekla, da je že bila razočarana in noče biti še enkrat.” Po Esmeraldinem odhodu je napovedala, da bo šla spat k sosedu, nakar je Franc izjavil, da lahko vse težave rešijo s pogovorom. Anamarija pa je napovedala, da se ne bo odzivala na provokacije, da pa je pripravljena na normalen odnos.

icon-expand Esmeraldino slovo FOTO: POP TV

Katarina napove hud boj za Janeza Danica je poskušala potolažiti Sabino, češ da je Katarina "malo čudna”, Sabina pa se je jezila, češ da je zahrbtna. Napovedala je, da jo bo še bolj jezila. Katarina je čutila, da jo tekmici želita sprovocirati, napovedala je hud boj za Janezovo srce, a je Mirjana ocenila: “Mislim, da bo Katarina razočarana v tej zgodbi.”

icon-expand Katarina se bo borila FOTO: POP TV

‘Ti si za mene tako čudovita punca’ Janez je Alenko peljal na zmenek z rdečim kabrioletom in ji laskal: “Ti si za mene tako čudovita punca. Ko te primem za roke, mi srce kar zaigra.” V beli oblekici mu je bila zelo privlačna in ni mogel odvrniti pogleda od nje. Alenka ga je vprašala, če to govori vsem dekletom, on pa: “Ne ... Vse lepe stvari sem za tebe prihranil.” Priznal je, da je bil sprva zagledan v Darjo, a so ga ob Alenki začeli navdajati dvomi. Janez: “Ko gledam te moje punce, ne vem, vsak dan je težje. Ne vem, res ne vem, kaj bom storil. Jaz bi najraje kar vse štiri obdržal.” Z Alenko sta se za konec še malo lovila, se celo poljubila in zmenek je za Janeza uradno postal nepozaben.

icon-expand Janez je na zmenku lovil Alenko FOTO: POP TV

Mirjana premišljuje o odhodu domov Mirjana je Janezu povedala, da ni zadovoljna, ker ji nista všeč zahrbtnost in prerekanje, ki jim je priča. Omenila mu je, da snubke govorijo za njegovim hrbtom, in da se njeni psi obnašajo lepše. Povedala je še, da je prišla zaradi ljubezni, ki pa je ni začutila, zato je začela premišljevati o odhodu domov.

icon-expand Mirjana, ko jo je Janez zamenjal s Katarino FOTO: POP TV

Ruži ni vseeno Alenka je Darji in Ruži povedala, kako lepo sta se imela z Janezom na zmenku: “Čista romantika.” Dodala je, da jo je požiral z očmi, Ruža je tudi opazila, da je bila skuštrana. Alenka je razložila, da sta se lovila, nato pa razkrila, da je večkrat omenil Darjo. Ruži je še povedala, da nje ni omenjal, in ob tem ni ostala ravnodušna.

icon-expand Razočarana Ruža FOTO: POP TV

