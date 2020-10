Esmeralda žaluje za mamo, sedaj še bolj hrepeni po moški družbi

Esmeralda Rupnik, ki se v novi sezoni Ljubezni po domače bori za srce Franca Jarca, je pred štirimi meseci ostala brez mame, s katero sta bili zelo povezani. Žal ji je, da ne moreta skupaj gledati oddaj, v samotnih večerih pa si še bolj želi družbe poštenega in pozitivnega moškega.

Videti je, da se je za srce junaka podeželja Franca Jarca vnela prava ljubezenska vojna. Odkar so tri snubke prišle na njegovo kmetijo, tam ne manjka prepirov. Na eni strani je osamljena Anamarija, na drugi bojeviti JožiinEsmeralda, spodaj pa komentarji. Esmeralda: “Človek mora sprejeti pozitivne in negativne kritike v življenju, a ljudje naj si oddaje pogledajo do konca, pa potem izrazijo svoje mnenje. Včasih napišejo takšne komentarje, da mi gre na jok. To me zelo žalosti.”

icon-expand Esmeralda zna nasmejati Franca FOTO: POP TV

Esmeralda pravi, da si gledalci ne smejo vsega tako zelo jemati k srcu, kajti prepiri so “za šov”. Esmeralda: “Za malo smeha, da je človek sproščen, in to je to.” In takšna, kot jo vidimo v šovu, je tudi v zasebnem življenju, to pa poleg šaljivega značaja pomeni tudi direktnost. Tako je Anamariji že kmalu po prihodu na kmetijo v obraz povedala, da se ji zdi prebrisana in da dobro igra. Esmeralda: “Po mojem mnenju ni bila iskrena.” Toda v mislih ni imela Anamarijinih čustev do Franca, ta naj bi bila pristna. Iskrena se ji ni zdela glede “drugih zadev”, katerih točno, ni povedala, namignila nam je samo, da se bo vse razkrilo v nadaljevanju oddaje.

Esmeralda nam je tudi zaupala, da ji Anamarija ni predstavljala konkurence. Esmeralda: “Jaz se rada šalim in sem se šalila na njen račun, na račun tega, da je prišla prva, in ne skupaj z nama.” O Joži pa najde samo lepe besede: “Joži je meni super, polna pozitive, za družbo, za hec, ... Ena A oseba.” Na vprašanje, kakšen vtis je prvi dan na njegovi kmetiji ustvarila o junaku podeželja, odgovori: “Franc je simpatičen možakar.” Prizna pa, da jo je bilo strah, ker njegova hiša stoji le meter in pol stran od ceste: “Ni človeku enostavno tam spati. Nesreča nikoli ne počiva.”

icon-expand Esmeralda je ime dobila po liku lepe Romkinje iz Hugojevega romana Notredamski zvonar FOTO: POP TV