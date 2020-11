Esmeralda: Naenkrat sem ostala brez sape in padla v nezavest

Esmeralda Rupnik je pojasnila, zakaj je izstopila iz bitke za srce junaka podeželja, Franca Jarca. Sprašuje pa se, kje naj v teh časih sploh najde partnerja, ko pa je vse zaprto in ne sme nikamor.

Esmeralda Rupnik je bila zelo zagreta za dobrodušnega Franca Jarca. Na prvem, hitrem zmenku je tako napovedala: "Ti boš moj."A jo je njena tekmica Anamarija Gorjup prehitela. Ko je Esmeralda skupaj z Joži Lesiček prišla na njegovo kmetijo, je bila Vrhničanka že tam, pa tudi v Frančevem srcu. Dolenjec jo je odpeljal na izlet, Esmeraldo in Joži pa pustil sami doma. Esmeralda:"Prideš na kmetijo, on jo pa popiha. Je dal rep med noge."Esmeralda pravi, da je njun romantični pobeg ni presenetil: "Me je pa presenetilo, ker je Anamarija rekla, da se na prvem zmenku ne bo poljubljala, drug dan pa je šla takoj v avtodom."

Esmeraldino počutje se je v odsotnosti dveh golobčkov nenadoma poslabšalo. Esmeralda: "Dopoldne sem se normalno počutila in z Joži sva se smejali kot nori. Naenkrat pa sem ostala brez sape in sem padla v nezavest. Potem sem bruhala. Joži se spozna na te zadeve in je rekla, da je to zaradi jeter. Jaz nimam žolčnika, so mi ga že dolgo nazaj odstranili. Malo sem prišla k sebi, ampak sem ta dan, ves dan, ležala v postelji. Joži me je poskušala spraviti v dobro voljo, malo ji je uspelo, ampak sem vso noč komaj čakala, da povem novico, da se ne počutim dobro in da bi rada šla domov. Najprej zdravje, potem pa vse ostalo." Ko je prišla domov, je bil njen zdravnik odsoten, in ker se je stanje umirilo, je življenje, kot je pojasnila, "šlo normalno naprej". Esmeralda zatrjuje, da se je poslovila izključno zaradi slabega počutja, zato jo je presenetilo, ker je Franc Anamariji povedal, da je bila to njegova odločitev. Esmeralda: "Verjetno je to storil zato, da bi naredil vtis na Anamarijo ... Da pokaže, da je odločen fantič."

Več kot očitno je, da je Anamarija Francu zmešala glavo, toda Joži po njenem mnenju ne sme vreči puške v koruzo. Esmeralda:"Naj se bori, kolikor lahko. Zdaj komaj čakam soboto in nedeljo, da vidim, kako se bo odvijala zgodba. Tudi Francu sem povedala, naj vzame pamet v roke. Bolje, da je sam, kot da ima ob sebi osebo, ki mu bo ukazovala." Esmeralda nam je med našim zadnjim pogovorom zaupala, da po materini smrti še bolj hrepeni po družbi pozitivnega in poštenega moškega, s katerim bi delila lepe in slabe trenutke v življenju. Ali ga je morda že našla? Esmeralda:"Ne, nisem ga našla. Eni se mi ponujajo, ampak namesto da bi se pogovarjali o normalnih zadevah, po nekaj stavkih napišejo: "Kaj pa misliš o spolnosti?" To mene zelo moti. Meni so v življenju bolj pomembne druge stvari, pa čeprav je to del narave. Meni je spolnost čisto zadnja stvar. Da pride do zlate ribice, se mora moški malo potruditi. Je pa še ena zadeva. Kje bom sedaj našla partnerja? Lokali so zaprti, človek ne sme nikamor, po deveti uri sem že v postelji. Kot ena nonica."

