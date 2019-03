Eva razkriva svojo plat zgodbe: Gledalci vedo!

Tomaž Bizjak je v sobotni oddaji Ljubezen po domače med pogovorom z Dragano Lukić v celoti razkril, kaj ga moti na in v zvezi z Evo Poklič. Omenil je, da so bile njene misli na Facebooku bolj globoke in da si fotografijah sploh ni podobna. Zaključil je, da je virtualna Eva povsem drugačna od resnične Eve.

Eva se z njim nikakor ne strinja: "Vsak se fotografira tako kot njemu paše, iz tistega, najboljšega kota. Tudi vi se boste fotografirali tako, kot je vam všeč, ne pa tako, kot bi hotel nekdo drug. To je logično za moje pojme. Če je njemu nelogično, pa ni moj problem. Pa dosti stvari je lažje napisati, kot pa povedati, sploh pa, če so še kamere zraven."

Pravi pa, da je tudi virtualen Tomaž drugačen od resničnega: "Povsem drugačen je, kar se pogovorov tiče." Dopisovala sta si že pred predstavitveno oddajo, kasneje pa jo je po njenih besedah nagovarjal, naj se prijavi.