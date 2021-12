Fantje iz Vesolja bi skoraj poročili Francija in Tanjo

Miroslav Košir in Julijana sta z romantičnega izleta odšla še bolj povezana. Denis in Matej sta razvajala svoji junakinji, David Krulčič je glede Vanje pustil odprte možnosti, muzikantje pa bi skoraj poročili Francija Kemperla in Tanjo Postružnik Koren.

Mitja Rus in Sonja sta zaključevala s svojim izletom. Sonja se je junaku podeželja zahvalila za lepo popotovanje. Povedala je: “Jaz ga neizmerno spoštujem, ima prečudovito srce, je izjemen človek. In moram priznati, da je mojstrsko obvladal vse vzpone in padce, ki so se v hiši dogajali. Je moj vzornik.” Mitja je potrdil, da je bilo naporno, bilo pa bi mu zelo žal, če ne bi izbral Sonje, saj je izredno pozitivna. Želel si je, da bi zadeve lepše izpeljal do konca, a karakterji deklet tega niso dopuščali. Napovedal je, da bo nekaj mesecev sam in da bo morda potreboval terapijo, da se bo vrnil na stare tire.

icon-expand Mitja je napovedal, da bo nekaj mesecev sam. FOTO: POP TV

Tanja Postružnik Koren je presenetila Milana Podgornika in mu prinesla toplo kapo, rekoč: “In upam, da te greje tudi ljubezen.” A je junak podeželja povedal, da je malo mrzlo. Povedal je, da je bila njegova izbranka zadovoljna z obleko, ki jo je sešil zanjo, in verjel je, da bosta več skupaj, a je bilo prav nasprotno. Vse manj sta se videvala, vse manj je bilo skupnih pogovorov in njegova pričakovanja na koncu niso bila izpolnjena. Po odhodu treh dam se je zakopal v delo, povedal pa je, da še vedno verjame v ljubezen.

icon-expand Tanja je Milana presenetila še s sporočili njegovih dam, Marjane, Cecilije in Majde, ki so mu zaželele srečo. FOTO: POP TV

David Krulčič je bil slabe volje, ker se je izlet z Vanjo tako hitro končal. Napovedal pa je, da se bosta še videla in skupaj preživljala čas. Tudi Vanja je bila žalostna, ker bo pogrešala druženje in predvsem Davida. Zdelo se ji je, da se je navezala na junaka podeželja: “Upam, da se bo izkazalo, da bo nekaj več od prijateljstva.” Povedala je, da bi se z veseljem preselila na Obalo. David: “Glede Vanje puščam odprte možnosti. Logično. Zakaj pa ne? Saj je v redu punca, nič ji ne manjka.”

icon-expand David: “Glede Vanje puščam odprte možnosti.” FOTO: POP TV

S svojim potovanjem sta zaključila tudi Miroslav Košir in Julijana. Julijana: “Ta vikend je bil zelo lep, nepozaben, enkraten.” Ugotovila sta, da sta jima všeč iste stvari. Tudi Miroslavu se je izlet zdel prekrasen, povedal je, da sta se dobro spoznala in da sta uživala. Julijana je predlagala, da bi šopek, ki ju je pričakal v sobi, razdelila na polovici in rože nesla na grobova svojih bivših partnerjev. Julijana bo tako bolj mirna in bo živela naprej brez slabe vesti. Miroslavu je bila ideja všeč: “Zelo lepo od nje.” Julijana je še povedala, da se počuti še bolj mlado: “Mi ni žal, da sem šla v to, pa naj rečejo, kar hočejo.” Tudi Miroslav je bil zadovoljen, saj je našel žensko, s katero namerava preživeti preostanek svojega življenja.

icon-expand Julijana: “Mi ni žal, da sem šla v to, pa naj rečejo, kar hočejo.” FOTO: POP TV

Franci Kemperl je bil prav tako zadovoljen s snemanjem in se je veselil vnovičnega Tanjinega obiska. Skuhal ji je kosilo in postregel piškote, ki jih je spekla Danica. Razkril je, da sta se z Danico odločila, da bosta samo prijatelja, saj med njima ni bilo kemije. Povedal je tudi, da mu je Ljubezen po domače spremenila življenje v pozitivnem smislu, saj po novem lažje povabi dekle na kavo ali kosilo v lepo urejeno hišo. Poleg tega je postal bolj samozavesten in komunikativen. Razkril je še, da ga je kontaktiralo veliko deklet, zato je bil prepričan, da bo dobil resno dekle in z njo ustvaril družino. Obenem upošteva Daničin nasvet in si vzame čas tudi za oddih. Tanjo in Francija so na koncu presenetili še prijatelji muzikantje iz ansambla Vesolje, ki bi ju skoraj poročili.

icon-expand Vesolje je zaigralo, Franci in Tanja pa sta se zavrtela. FOTO: POP TV

Denis in Matej sta pripravila adrenalinsko presenečenje za svoji junakinji, vožnjo z gokarti. Na koncu pa sta zmagali Metka in Mihaela, a je Matej sumil, da jima je Denis to pustil. Slednji je Metko peljal še v živalski vrt in jo znova razveselil. Povedal je, da bosta vse živali kasneje, ko bosta potovala okoli sveta, videla v njihovem naravnem okolju. Metka: “Lahko rečem, da je mladiček na dobri poti.”

icon-expand Metka in Denis v živalskem vrtu. FOTO: POP TV

Mihaela in Matej sta obesila ključavnico na mostu ljubezni v Ljubljani. Mihaela: “To kar se je dogajalo v zadnjem času, je bila res svetovno dobra izkušnja. Uživala sem v vsakem koraku.” Na koncu sta se skupaj z Metko in Denisom odpravila še na koncert. Mihaela je povedala, da si ne bi mogla zamisliti lepšega zaključka. Všeč ji je bilo, ker je spoznala Mateja v ‘drugačnem elementu’, ko je sproščen in uživa, a je bila zaradi preteklih izkušenj previdna. Metka ji je svetovala, naj mu da priložnost, saj se ji zdi v redu fant. Zase pa je povedala, da se ji nikamor ne mudi, in tudi Denis se je v preteklosti prehitro zapletal z dekleti. Matej pa je še dodal: “Nikakor mi ni žal, da sem se prijavil, ker sem mogoče spoznal novo ljubezen svojega življenja.”

icon-expand Mihaela in Matej na mostu ljubezni. FOTO: POP TV

Ne zamudite še zadnje oddaje Ljubezen po domače prihodnjo soboto ob 20. uri na POP TV. Oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.