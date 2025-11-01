Favoritka Nada je zapustila Josipa, Sonja je izločila Silva

Josip Antolić je bil žalosten, ko se je Nada odločila za slovo. Otožen je bil tudi Slavko, potem ko mu je Sonja Hojnik povedala, da sta lahko le prijatelja. Junakinja je pred tem izločila Silva.

Sonja izloči Silva in razžalosti Slavka

Snubci Sonje Hojnik so ocenjevali novega kandidata Ivana, ki je bil izkušen kmet in oster na jeziku. Slednji jim je štel za prednost, da so bili z junakinjo dlje časa. Nadzornik Brane pa se je jezil, češ da se ji prilizuje in je vsiljiv. Hitro je organiziral zmenek s Slavkom, ki je na ta dogodek čakal že zelo dolgo. A Sonja se je jezila, ker je to storil namesto nje, ga je pa tudi tokrat vprašala za nasvet, koga naj izloči. Med vsemi kandidati je Sonja izbrala Silva: "Res ste bili pridni in delavni in vse, ampak eden mora iti domov." Silvo je ocenil, da bi tako ali tako lahko bila samo dobra prijatelja: "Če bi pa to bilo resno, bi pa težko peljala. Mislim, da je Sonja zelo energična, gospodarica, da ima svoj prav." Zaradi česar bi med njima prihajalo do konfliktov. Zaželel ji je srečo, da bi se imela lepo na potovanju in da bi se ob izbrancu počutila varno. Vsekakor mu ni bilo žal, ker je prišel in jo spoznal, saj se mu zdi 'ženska za oženit'.

Slavko je s Sonjo obujal spomine na mladost, presenetil jo je s fičkom in jo peljal na piknik. Slavko: "To sem hotel doseči, da bo ona srečna, in to mi je uspelo. Upam, da mi je." Sonji se je zmenek zdel nepozaben, Slavku se je lepo zahvalila. Povedala mu je, da mu zaupa, da je priden in ga spoštuje. Zavedala se je, da mu je všeč, zato je bila iskrena: "Jaz sem v fazi prebolevanja, ker mi je mož umrl. Ne pričakuj več od mene kot dobrega prijatelja." Slavko: "Sonja mi ponuja prijateljstvo in to je nekaj najlepšega." Priznal pa je, da bi si želel še kaj več.

Nada se poslovi od Josipa

Nada je Josipa seznanila, da bo šla domov. Nada: "Sem ugotovila, da to ni primeren kraj, niti takega življenja jaz ne bi mogla živeti, kot je tu pri Josipu." Junak bi si želel, da bi ostala, obenem ji je zagotovil, da ne bo jezen: "Ti si gospodar svojega telesa, ti lahko greš, kamor ti srce poželi." Nada: "Super človek si, v redu, samo, a ti lahko dam kakšen nasvet?" Ocenila je, da je premalo pozoren do kandidatk in ne vidi določenih stvari. Katico je pohvalila kot krasno žensko, predlagala mu je, da o tem razmisli in spremeni taktiko. Nada: "Besede imajo velik pomen in treba je včasih tudi malo paziti na besede, kaj rečeš. Včasih kakšna beseda zaboli. Ni vse hec." Josip: "Kar v redu je povedala, ampak tega ne upoštevam."

Ireno in Katico je Nadin odhod presenetil. Opazili sta, da je bil Josip žalosten. Junak je to potrdil, razmišljal je, da bo znova ostal sam. Nado je pohvalil kot prijazno in postavno žensko, ki je polna življenja in energije ter je s harmoniko razveseljevala vse okoli sebe. Josip: "Nada mi bo vedno ostala v srcu."

Tanja in 'inventura'

Josipa je ta dan s svojim prihodom presenetila Tanja Postružnik Koren, ki ji je potožil, da ni preskočila nobena iskrica, pa čeprav je bil ljubezniv, srčen, topel in jim je skuhal kavico in spekel jajčka. A Tanja je vedela, da je bil tudi grob in se je malce drl nanje. Nato je izrazila željo, da bi se še naprej imel lepo, zato je napovedala nenavadno dogodivščino zanje. Ireni in Katici je dobre volje naznanil, da gredo na 'inventuro'. Katica ga je pohvalila: "Ko ga pogledaš, včasih misliš, pa saj s tem človekom je nemogoče. Včasih pa naredi take lepe poteze, vse obrne na šalo in se mu moraš smejati in potem si tudi vesel, da ga poznaš."

Le kakšna avantura čaka Josipa in njegovi dami? FOTO: POP TV icon-expand