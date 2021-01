Franc Anamarije ne bo popeljal pred oltar, razšla sta se na valentinovo

Od snemanja zadnje oddaje je preteklo že veliko vode, ki pa je s seboj odnesla tudi njuno ljubezen. Franc: “Na valentinovo sva se nazadnje videla. Bil sem pri njej na Vrhniki in sem videl, da ni več tako, kot mora biti, potem sem pa to pri miru pustil. Mislil sem, da bo drugače, pa ni bilo.” Z Anamarijo tako ostajata samo dobra prijatelja in Franc o njej ne najde žal besede: “Se pokličeva, sva na vezi. Jaz nisem njej nič naredil, ona ni nič meni naredila. Šla sva vsak zase in če se srečava, se bova pozdravila.”

Junak podeželja samskemu stanu navkljub optimistično zre v prihodnost: “Treba je iskati naprej, če bo kaj. Glavo pokonci, pa gremo naprej. Smo preboleli že marsikaj v življenju, pa bomo še to. Čeprav je nerodno sam živeti. Starejši si, slabše je, če si sam. Dokler je zdravje, je v redu, če te pa zdravje enkrat zapusti, je pa težje.” Ko se pošalimo, da moramo napisati, da nima več zaročenke, da bodo to izvedele druge dame, v smehu odvrne: “Saj imam pozdravov, kolikor hočete. Hišo imam poleg glavne ceste, ki gre za Kočevje, in te trobijo, pozdravljajo, ko me vidijo zunaj. Me prepoznajo iz oddaje. Če se ustavijo, imajo pa moža zraven. Malo poklepetajo in se fotografirajo skupaj z menoj.”