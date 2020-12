Franc Jarc: Ne splača se več truditi zame

Ta dan pa Franca čaka drama, kakršne še ni doživel. Junaka bo skoraj pokopal pravi plaz očitkov s strani Joži , ki jo bo strašno razjezilo to, da se z Anamarijo že cel teden trudita za njegovo srce, on pa se potepa z novo snubko. Franc se bo takrat očitno opredelil: “ Ne splača se več truditi zame. ” A bo s to izjavo izzval nove očitke.

Snubke Janeza Marna se bodo zbrale na kupu in se spraševale, kje je njihov junak in kaj se dogaja za njihovimi hrbti. Sabina: “To je meni malo sumljivo.” Metka Šeškar pa se bo morala posloviti od enega izmed svojih snubcev. Jože bo povsem prepričan: “Danes bo šel eden domov, ampak to ne bom jaz.” Ali so to samo hvalnice dnevu pred nočjo?