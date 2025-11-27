Franc o ljubezni: Če nimaš prave, bolje da nimaš nič

Franc Jurič je moral zaradi obveznosti na svoji kmetiji zapustiti Sonjo Hojnik . Vrnil se je prešerne volje in pripravljen, da bo nadaljeval bitko za njeno srce, a ga Sonja ni sprejela. Franc pravi, da ga ob tem ni prav nič zabolelo pri srcu. Franc: " V življenju sem dal marsikaj skozi in nisem bil nič razočaran. Gre za njeno odločitev, ona je povedala, da me noče na kmetiji. Bila je iskrena, igrala je odprte karte. " Je pa njuno zadnje srečanje začinil z izjavo: " Pa imaš ti kaj interesa do mojega telesa? " Franc: " To je bila pa pika na i, se zdaj vsi smejijo. To je vse na mojem zeljniku zraslo. Jaz sem ji še nekaj drugega rekel, tisto pa ni bilo za v eter. "

Njuno spoznavanje je tako trajalo premalo časa, da bi lahko povedal, ali bi si predstavljal življenje skupaj z njo. Franc: "Ko si starejši, moraš osebo najprej spoznati, da vidiš, če je za tebe ali ne. Vsak ima svoje navade, ona ima svoje, jaz imam svoje. Najlepše je, ko si mlad, potem drug drugega izoblikujeta, starega konja pa ne moreš več učiti voziti. Tu so potem kompromisi. Moraš se pogovarjati, pa videti, kdo bi se preselil h komu, kako bi živela, vse. Veliko pogovorov in veliko kompromisov je treba imeti. Drugo je spoštovanje. Vprašanje je, kako te bo partner spoštoval. Ali bo res nekaj čutil do tebe, te bo imel rad, ali te bo imel samo zaradi materialnega? Veliko je materialistov, samo gledajo, kaj imaš, pa da te okradejo."

O Sonji je ustvaril dobro mnenje, zdi se mu duhovita, rada se šali, je pridna in seveda dobra kuharica. Opazil pa je še nekaj: "Ima še neke zadržke zaradi smrti moža, tako da je bila še zaprta vase. Ni bila toliko odprta, da bi si rekla, da bo dobila partnerja in z njim zaživela. Tu je bilo še neko ozko grlo, neka nit, ki je še ni preskočila, in ni dojela, da življenje teče naprej, da ko nekdo odide s tega sveta ali da zveza razpade na kakšen drugačen način, potem ti zaživiš svoje življenje, greš svoja pota. Ne moreš več misliti na tistega, ki je šel, ki ga ni. Ti moraš poskrbeti zase, si ustvariti nov krog ljudi, nov krog prijateljev in novo zvezo. Ampak danes je to loterija. Težko je partnerja najti in potem z njim živeti in uživati. Treba je življenje uživati, ne samo živeti."

Užival je tudi na snemanju Ljubezni po domače. Pravi, da tistega leta ne bo pozabil nikoli. Franc: "Meni je bila to ena taka prijetna izkušnja. Videl sem, kaj se dogaja v zakulisju, spoznal sem dosti ljudi, dobil nov krog prijateljev. Izveš, kako se moraš tam obnašati, da ne moreš izreči vsega. Zame je to bilo super, ena taka prelomnica v življenju. Marsikdo se smeji, se norca dela, mi pa reče: "Imaš pa jajca, da si šel. Tudi to je nekaj. Poglej, koliko se jih tukaj hihita, nihče pa se ne upa prijaviti." Pa so mladi 'pubeci', pa ne upajo iti." Pritrdi, da bi sodeloval znova, le da bi tokrat izbiral sam.