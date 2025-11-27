Svetli način
Ljubezen po domače

Franc o ljubezni: Če nimaš prave, bolje da nimaš nič

Velenje, 27. 11. 2025 13.51 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
Su.S.
Komentarji
2

Franc Jurič ni bil razočaran, ko ga Sonja Hojnik ni sprejela na svojo kmetijo. Prav nasprotno, cenil je njeno iskrenost in spoštoval njeno odločitev. Snemanja Ljubezni po domače ne bo pozabil nikoli in z veseljem bi sodeloval znova.

Franc Jurič je moral zaradi obveznosti na svoji kmetiji zapustiti Sonjo Hojnik. Vrnil se je prešerne volje in pripravljen, da bo nadaljeval bitko za njeno srce, a ga Sonja ni sprejela. Franc pravi, da ga ob tem ni prav nič zabolelo pri srcu. Franc: "V življenju sem dal marsikaj skozi in nisem bil nič razočaran. Gre za njeno odločitev, ona je povedala, da me noče na kmetiji. Bila je iskrena, igrala je odprte karte." Je pa njuno zadnje srečanje začinil z izjavo: "Pa imaš ti kaj interesa do mojega telesa?" Franc: "To je bila pa pika na i, se zdaj vsi smejijo. To je vse na mojem zeljniku zraslo. Jaz sem ji še nekaj drugega rekel, tisto pa ni bilo za v eter."

Njuno spoznavanje je tako trajalo premalo časa, da bi lahko povedal, ali bi si predstavljal življenje skupaj z njo. Franc: "Ko si starejši, moraš osebo najprej spoznati, da vidiš, če je za tebe ali ne. Vsak ima svoje navade, ona ima svoje, jaz imam svoje. Najlepše je, ko si mlad, potem drug drugega izoblikujeta, starega konja pa ne moreš več učiti voziti. Tu so potem kompromisi. Moraš se pogovarjati, pa videti, kdo bi se preselil h komu, kako bi živela, vse. Veliko pogovorov in veliko kompromisov je treba imeti. Drugo je spoštovanje. Vprašanje je, kako te bo partner spoštoval. Ali bo res nekaj čutil do tebe, te bo imel rad, ali te bo imel samo zaradi materialnega? Veliko je materialistov, samo gledajo, kaj imaš, pa da te okradejo."

O Sonji je ustvaril dobro mnenje, zdi se mu duhovita, rada se šali, je pridna in seveda dobra kuharica. Opazil pa je še nekaj: "Ima še neke zadržke zaradi smrti moža, tako da je bila še zaprta vase. Ni bila toliko odprta, da bi si rekla, da bo dobila partnerja in z njim zaživela. Tu je bilo še neko ozko grlo, neka nit, ki je še ni preskočila, in ni dojela, da življenje teče naprej, da ko nekdo odide s tega sveta ali da zveza razpade na kakšen drugačen način, potem ti zaživiš svoje življenje, greš svoja pota. Ne moreš več misliti na tistega, ki je šel, ki ga ni. Ti moraš poskrbeti zase, si ustvariti nov krog ljudi, nov krog prijateljev in novo zvezo. Ampak danes je to loterija. Težko je partnerja najti in potem z njim živeti in uživati. Treba je življenje uživati, ne samo živeti."

Užival je tudi na snemanju Ljubezni po domače. Pravi, da tistega leta ne bo pozabil nikoli. Franc: "Meni je bila to ena taka prijetna izkušnja. Videl sem, kaj se dogaja v zakulisju, spoznal sem dosti ljudi, dobil nov krog prijateljev. Izveš, kako se moraš tam obnašati, da ne moreš izreči vsega. Zame je to bilo super, ena taka prelomnica v življenju. Marsikdo se smeji, se norca dela, mi pa reče: "Imaš pa jajca, da si šel. Tudi to je nekaj. Poglej, koliko se jih tukaj hihita, nihče pa se ne upa prijaviti." Pa so mladi 'pubeci', pa ne upajo iti." Pritrdi, da bi sodeloval znova, le da bi tokrat izbiral sam.

Franc Jurič
Franc Jurič FOTO: POP TV

V času po koncu snemanja še ni spoznal dame, ki bi ustrezala njegovim kriterijem. Kot nam je zaupal že pred kratkim, mora biti njegova izbranka 'dobra kuharica, na cesti mora biti dama, v postelji pa ljubica samo zanj'. Franc: "Čas beži, čas ni moj zaveznik. Čas beži, prave ljubezni pa še ni. Če nimaš prave, bolje da nimaš nič. Trenutno spoznavam, imam dosti prijateljic, se družim, se veliko pogovarjamo o tem, ampak tiste pike na i, tistega pa nisem rekel še nobeni. Nisem v trdni zvezi, da bi rekel, da živim z nekom." Ve pa tudi, da ljubezen pride takrat, ko to najmanj pričakuješ. Tokratna sezona Ljubezni po domače mu je ni prinesla, mu je pa prinesla nekaj drugega. Franc: "Ni mi prinesla ženske, mi je pa nove zobe."

Ljubezen po domače in magazinska oddaja Ljubezen po domače na kavču sta na sporedu ob sobotah ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

ljubezen po domače 2025 franc jurič
Monika je odšla z odprtim srcem, v življenju je obrnila nov list

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
rogla
27. 11. 2025 15.05
Tudi šov je "po domače"!
ODGOVORI
0 0
mikiki
27. 11. 2025 15.02
sonja ne bluzi, kak lahko rečeš dosti mam totih dedov če pa nimaš nobenega. Večkrat se peljem mimo in vidim da ni nič z nje, tako da samo bla, bla, bla....
ODGOVORI
0 0
