62-letnega Franca bo osvajalo kar pet postavnih dam

Franca Jarca čaka veliko dela, saj je na hitre zmenke povabil pet dam, v družbi katerih zagotovo ne bo ostal ravnodušen. Ali je med njimi ženska, ki bo zapolnila praznino po boleči izgubi partnerice?

62-letni Franc Jarc iz Žužemberka je potreboval veliko časa, da je prebolel izgubo partnerice. Sedaj je pripravljen s pomočjo Ljubezni po domače odpreti novo poglavje v svojem življenju. Pri partnerici išče razumevanje in ljubezen, sanjsko žensko pa opiše: "V prvi vrsti mora biti samozavestna, ljubeča ter da se obojestransko razumeva." Ali bo prav katera izmed snubk zapolnila praznino v njegovem srcu?

Franc Jarc

Anamarija Gorjup (65 let, Vrhnika) Anamarija pravi, da ni pripravljena na delo na kmetiji, da pa si želi spoznati Franca. Pri partnerju išče prijateljstvo, iskrenost, komunikativnost, odgovornost. Anamarija: "Sem realist. Za dober odnos ni potrebno, da je moški sanjski. Naj bo sposoben dialoga." Srčne bolečine je že izkusila. "Vendar je to sestavni del življenja," pravi. Njene najljubše jedi so zelenjavne, najljubša pijača voda, najljubša žival maček, najljubši seriji Reka ljubezni in Dekle po imenu Feriha, sanjska destinacija pa Turčija. V prostem času kolesari, bere in se druži s prijatelji. Posluša vse od klasične do spiritualne glasbe, izbor pa narekuje njeno razpoloženje. Prijatelji jo imajo za zanesljivo in prilagodljivo, dodaja še, da je njena lastnost tudi "občutljivost na pokvarjene ljudi".

Anamarija Gorjup

Esmeralda Rupnik (55 let, Ljubljana) V šovu se je odločila sodelovati zaradi radovednosti, poleg tega obvlada kmečka opravila. Pri partnerju išče poštenost, iskrenost in razumevanje. Esmeralda: "Sanjski moški ne obstaja, tudi idealnega ni."Pravi, da so jo moški že zelo prizadeli, kar je težko prebolela. Najljubše jedi nima, najraje pije vodo, njena najljubša žival je pes. Svoj prosti čas preživlja na internetu in se sprehaja s kužkom. Rada posluša vse zvrsti glasbe, kam bi odpotovala, če ne bi bilo omejitev, ne ve. Prijatelji bi jo opisali kot super osebo, zase pravi, da je iskrena, poštena in ima še veliko drugih pozitivnih lastnosti.

Esmeralda Rupnik

Joži Lesiček (70 let, Ljubljana) Joži se je za sodelovanje v Ljubezni po domače odločila, da bi pregnala dolgčas, ki je vztrajni spremljevalec med preživljanjem njenega prostega časa. Pravi, da ne zna voziti traktorja ali molzti krave. Pri partnerju išče poštenost in odkritosrčnost, najbolj pomembna sta ji čistoča in higiena. Srčne bolečine je že izkusila. Joži: "Zelo me je prizadelo, dolgo je trajalo in bilo je težko, sedaj sem v redu."Med jedmi prisega na kmečko nedeljsko klasiko, njena najljubša žival je mačka, najljubša šova pa Kmetija in Ljubezen po domače. Najraje posluša Avsenike, če ne bi bilo omejitev, bi odpotovala na Luno. Zase pravi, da je čustvena, prijatelji pa bi jo opisali kot dobrosrčno, družabno osebo, ki rada priskoči na pomoč.

Joži Lesiček

Katarina (Katja) Sekej (58 let, Vipava) Katarina se je prijavila zaradi zabave in da bi spoznala nove prijatelje. Katarina o življenju na kmetiji: "Kmetija zame predstavlja samo malo bolj umirjen življenjski slog, bolj povezan z naravo." Pri partnerju išče predvsem prijateljstvo in vzajemno podpiranje. Katarina: "Sanjski moški ne obstaja, zagotovo pa je nekje najboljši približek. Prizadeneta me predvsem hinavščina in pretvarjanje. Obrnem se na peti in odkorakam." Njeni najljubši jedi sta solata caprese in pršut, najljubša pijača gin tonic, najljubša žival pes Lunca, najljubša glasba rock’n’roll, najljubši seriji Blade Runner in Allo Allo, sanjska destinacija pa New York. Prosti čas preživlja "zelo hitro, z avtom in vetrom v laseh."Zase pravi, da je dosledna, prijatelji pa bi jo opisali kot "100-odstotno avtentično".

Katarina Sekelj

Lenka Stanič (66 let, Ljubljana) Lenka ne obvlada kmečkih opravil, išče pa partnerja, s katerim bi se zabavala. Svojega sanjskega moškega dojema kot "drugi del sebe", je pa že bila razočarana. Lenka: "Soočila sem se sama s seboj in šla naprej."Najljubše so ji vse vrste sladkarij, kuža pasme mops, rada posluša dobro glasbo, nima pa najljubše serije ali filma. V prostem času se ukvarja z astrologijo, in če ne bi bilo omejitev, bi odpotovala "v kozmos in naprej". Zase pravi, da je prisrčna in odprta za vse in vsakogar, prijatelji pa bi jo opisali kot komunikativno, družabno osebo, ki se preveč razdaja.