Franci je stopil v stik s kandidatko drugega junaka podeželja

Za Francija Kemperla je bilo snemanje Ljubezni po domače odlična izkušnja, pa čeprav z Danico Sentič ostajata samo prijatelja. Med dekleti, ki so ga kontaktirala po koncu snemanja, ni bilo tiste prave, je pa pred kratkim stopil v stik z drugim dekletom iz šova.

Franci Kemperl je bil edini junak podeželja, ki se je lahko v Ljubezni po domače povsem posvetil samo eni dami. Potem ko je Danica Santič s pismom prišla na njegovo kmetijo, sta se dogovorila, da se bosta bolje spoznala. Bila sta na dveh romantičnih pobegih in še na izletu v Volčjem potoku in videti je bilo, da sta se imela zelo lepo. Franciju je v spominu najbolj ostalo morje: “To je bilo čudovito.” In malce poredno nadaljuje: “Pa masaža, pa maserka ...” Ko se pošalimo, da bo Danica z metlo prišla na njegovo kmetijo, ko bo prebrala te vrstice, odvrne: “Ne, nič ne bo. Danica ni nič jezna na mene. Ona je zelo v redu ženska.”

icon-expand Danica je s pismom prišla na njegovo kmetijo. FOTO: POP TV

A kot sta povedala že v oddaji, je bila med njima nepremostljiva ovira. Franci si namreč želi spoznati partnerko, s katero bi ustvaril družino. Franci: “Jaz imam kmetijo in bi rad imel naslednika.” Danica pa je 11 let starejša od njega in njegovih želja ne bi mogla izpolniti. Zato sta se dogovorila, da bosta ostala samo prijatelja. Franci je Tanji Postružnik Koren med njenim zadnjim obiskom zaupal, da ga je kontaktiralo kar nekaj deklet, ki so bile tudi resne, a med njimi ni bilo tiste prave. Prizna, da je bil morda preveč zakopan v delo, pa čeprav je obljubil nasprotno. A se je prav te dni v njegovem ljubezenskem življenju nekaj premaknilo. Franci: “Z eno izmed punc, ki je bila v šovu, sva zdaj stopila v stik in sva se ravno včeraj dogovorila, da se dobiva na kavi.” Njenega imena nam ni izdal, da “bodo imeli ljudje kaj govoriti po lokalih”.

icon-expand Franci: “Odlična izkušnja, jaz bi šel še enkrat.” FOTO: POP TV

Vesoljci zato še niso povsem obupali nad tem, da bi igrali na njegovi poroki. Franci: “Ne, ne, to drži. Kar sem obljubil, bo 100-odstotno.” V vsakem primeru pa bo čez dve leti zabava za njegovih 50 let, upamo pa, da se bo v prihodnosti bolj kot žuranju posvečal menjavanju plenic. Snemanje Ljubezni po domače mu bo ostalo v zelo lepem spominu. Franci: “Odlična izkušnja, jaz bi šel še enkrat. Meni je bilo super.” Prizna pa, da ne bi vedel, v katero smer naj se obrne, če bi se za njegovo srce potegovalo več deklet hkrati. Franci: “Potem bi bil tudi jaz tako živčen kot Mitja Rus.”

icon-expand Franci obljublja, da poroka bo. FOTO: POP TV

Vesel pa je tudi odziva otrok in odraslih, ki so spremljali njegovo romantično popotovanje. Franci: “Otroci me pozdravljajo, ko se peljem z avtom, ali pa ko grem v trgovino ali pa na banko. To me vsi pozdravijo in pohvalijo. Zadovoljni so s tem, kar smo posneli. Res lepo.” Ne zamudite še zadnje oddaje Ljubezen po domače v soboto ob 20. uri na POP TV. Oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

icon-expand