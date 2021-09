Franci ganjeno: Na ta dan sem čakal zelo dolgo

Medtem ko se na domačiji Mitje Rusa prebujata ljubosumje in tekmovalnost, je Franci Kemperl videti vedno bolj očaran nad Danico. Mihaela Krajnc pa je prišla do spoznanja, da njen Uroš pri delu na kmetiji obvlada teorijo, prakso pa malo manj.

Mitja Rus je med čakanjem na svoja dekleta čistil hišo in urejal okolico. Povedal je, da dela ne zmanjka in da jim bo razdelil zadolžitve: “Pa da vidimo, katera se bo bolj trudila.” Pričakoval je, da se bodo izbranke dobro razumele med seboj, v nasprotnem primeru bo spal s svojo mačko. Mitja: “Bojim se kakšnega babjega ravsa ... Upam, da bom preživel.” Vsako oddajo Ljubezen po domače si lahko že teden dni prej ogledate na VOYO.

icon-expand Mitja se je pripravljal na prihod svojih deklet. FOTO: POP TV

Sonja je povedala, da vso noč ni zatisnila očesa. Ker se ni mogla odločiti, katera oblačila bi vzela s seboj, je spakirala vse. Sonja: “Zame je videz zelo pomemben, namreč če si neurejen, te nihče ne opazi.” Prepričana je, da bo Mitja podlegel njenim čarom, saj jo je izbral za prvo romantično večerjo. Ker se drži načela, da kdor prvi pride, prvi melje, je pohitela k njemu. Sonja: “Že sedaj imam metuljčke v želodcu, tresem se po celem telesu.” Mitja: “Metuljčki so že, samo problem je, ker niso z moje strani.”

icon-expand Sonja je spakirala vse. FOTO: POP TV

Mihaela Krajnc je prva pričakovala svoje kandidate, toda na poti na njeno kmetijo sta bila samo Matej in Uroš, Bojan se še išče. Očetu Janezu je zaupala, da je na trnih: “Tako dolgo jih čakam. Zdaj je pa že čas, da pridejo.” Janez se je šalil: “So se ustrašili.” Mihaela je očeta prosila: “Preveč grdo jih ne smeš imeti.” Toda Janez je bil odločen: “Pri tej hiši so moja pravila ... Če bo potrebno, bom udaril po mizi, samo da bo red.”

icon-expand Mihaela in njen oče Janez Krajnc FOTO: POP TV

Sonja je povedala, da jo je Mitja tako zmedel, da se je na poti izgubljala po celi Sloveniji. Namesto proti Kočevju, je zavila proti Kranju, a je kljub temu prišla prva. Njen cilj je bil, da bi si izborila prvi zmenek, in napovedala je, da bo dala vse od sebe. Tako si je postregla z banano in se spogledovala z Mitjo, on pa je požiral slino. Nato je znova poskušala dobiti odgovor na vprašanje, ali bi izbral njo, če Nana ne bi odstopila. Spomnil jo je, da jo je izbral za romantično večerjo, a je kasneje le priznal, da bi izbral Nano. Sonja je junaku podeželja še povedala, da ima tako močno energijo, da “sije čez ekran”, čutila pa je, da mu še ni ogrela srca. Mitja: “Nikoli ne reci nikoli. Mačk nikdar nisem maral, zdaj je pa moja ljubica.”

icon-expand Mitja je povsem zmedel Sonjo. FOTO: POP TV

Franci Kemperl in Danica sta šla na prvi zmenek. Junak podeželja je povedal, da je po smrti staršev sam pri hiši, da ima veliko dela in zaradi tega morda premalo sreče pri dekletih. Danica je premišljevala, da je morda kriva tudi lokacija kmetije, saj je bolj odročna in zato neprivlačna za mestna dekleta. Veselila se je, da nima konkurence in je zaradi tega v prednosti. Konkurenca ali ne, Franca je navdušila s svojo pozitivno energijo in odprl ji je vrata svojega doma.

icon-expand Franci in Danica na pikniku z razgledom. FOTO: POP TV

V Ribnico je prispela še Vesna, ki je opazila, da se Mitja in Sonja zelo zabavata. Vesna: “Bilo je pa čisto prijateljsko, tako na prvo žogo.” Zadnja je prišla Nataša, ki je pričakovala, da jo bo Mitja pričakal. Malce razočarano je ugotavljala, da je nihče ni pogrešal in zdelo se ji je, da je nihče ni pozdravil. Nataša: “Malo čudno mi je bilo vse skupaj.” Imela je občutek, da Mitja vso pozornost posveča Sonji, do nje pa se vede povsem drugače kot se je na hitrih zmenkih. Nataša: “Nič ga ni zanimalo, čisto nič.” Sonja je opazila, da je Nataša ljubosumna, a je to ni ustavilo.

icon-expand Slaba volja FOTO: POP TV

Francija in Danico je nato presenetila Tanja Postružnik Koren. Prišla je na idejo, da bi junaku podeželja prikazala, kako je, če je pri hiši ženska. Franc je bil takoj za in je šel spakirat, da bi Danico odpeljal na lepše. Ta je Tanji medtem zaupala, da je Franci zelo prijeten dečko, da pa mu je še malce nerodno.

icon-expand Tanja je 'izselila' Francija. Čaka ga lepo presenečenje. FOTO: POP TV

Janezu se je zdelo nenavadno, da je njegova hči izbrala takšna kandidata. Mateju se je potencialni tast zdel strog, Uroš pa je bil bolj optimističen, zdelo se mu je, da ga je lepo sprejel in bi ga vzel za svojega, če bi bilo mogoče. Mihaelo in njenega očeta je nato presenetil s poznavanjem košenj, nato je izbranca čakala prva praktična preizkušnja.

icon-expand Na zdravje! FOTO: POP TV

Ko je Mitja dekletom pokazal, kje bodo spala, se je Sonja zagrebla za ležišče na samem. Nataša se je pritoževala: “Sonja mi sploh ni več všeč. Ona že ne bo komandirala pri hiši.” Mitja je nato želel, da bi se med seboj dogovorile, katera bo šla naslednji dan na zmenek. Mitja: “Če se tu ne morejo dogovoriti, sploh ne vem, kako se bomo naprej. To je prva preizkušnja. Enostavna.”

icon-expand Sonja je trn v peti drugima dvema izbrankama. FOTO: POP TV

Matej in Uroš pa sta se preizkusila v cepljenju drv. Mateju je šlo dobro od rok, Uroš pa je s prvim udarcem uničil ročaj sekire. Uroš: “Malo sem se zasekiral.” Janez si je oddahnil, ker se gost ni poškodoval, slednji pa je prišel do zaključka, da moraš tudi s sekiro biti nežen, saj je ženskega spola: “Jaz pa še nisem toliko tega navajen, bom se pa zagotovo enkrat navadil.”

icon-expand Urošu je bilo malce nerodno. FOTO: POP TV

Franci in Danica sta začela z romantičnim oddihom nad Kamnikom. Danica je povedala, da bo Tanjo v zahvalo poljubila, ko jo spet vidi. Ko ji je Franc zaupal, da je to bil njegov predlog, je poljubila njega. Ko sta vstopila, je potrdila: “Res si si zaslužil enega ljubčka.” Dogovorila sta se, kje bosta spala, in Danica je predlagala, da ne bi spala v isti sobi: “Ne moreva ga tako lomiti že na začetku ... Če ga bova na koncu, bo v redu.” Franci pa je povedal, da bo, če bo potrebovala pomoč, takoj prišel.

icon-expand Franci si je prislužil poljubček. FOTO: POP TV

Mitjeve kandidatke so se kregale glede tega, kateri bo pripadel prvi zmenek. Vesna Sonji, ki je predlagala samo sebe: “Zakaj bi ti šla prva?” Sonja: “Zato ker sem prva prišla in bom šla prva tudi domov.” Nataša odločno: “Ne, zato boš šla zadnja, ker sem jaz prišla zadnja in bom šla prva na zmenek. A ni tako?” Vesna: “Jaz sem bila pa prva izbrana.” Ko je Nataša Sonjo spomnila, da ima zlato karto, s katero lahko prepreči zmenek, jo je ta ustavila: “Imaš pa samo eno.” Nataša je nato predlagala, da bosta z Vesno naslednji dan počivali, Sonja pa naj gre na zmenek. Sonja je sumila, da gre za taktiko in da bo Nataša verjetno res unovčila zlato karto.

icon-expand Prepir za zmenek z Mitjo. FOTO: POP TV

Franc je imel med večerjo z Danico tremo, zato je nerodno omenjal druga dekleta. Danica mu je nato zaupala, da ima že dve odrasli hčeri: “Jaz sem imela že vse, pa zdaj nimam nič, se mi zdi. Ti pa še nisi imel nič, pa boš mogoče imel vse.” Nakar so ju presenetili muzikantje, ansambel Vesolje. Danica je bila več kot zadovoljna: “Jaz bi zelo težko rekla, da sem se kdaj imela tako fino na zmenku. Moram reči, da se Franci res trudi.” Njegov prijatelj Igor Šink se je spomnil, da je Franci pred leti izjavil, da bi se rad oženil, pa ne najde nobene. Igor: “No, zdaj jo pa imaš.” Obljubil mu je, da bo imel na poroki zastonj glasbo. Ko sta še zaplesala, je bil Franci v nebesih. Danica mu je bila zelo všeč in vesel je bil, ko jo je videl tako dobre volje. Franci: “Vrhunsko se počutim. Fenomenalno. Na ta dan sem čakal zelo dolgo ... Res dolgo.”

icon-expand Franci je dolgo čakal na ta dan ... FOTO: POP TV

