Gašper o Damjanovi izbiri: Barbara je pošteno dekle z iskrenimi nameni

Na komentatorje je naredila vtis Lilijana , ko je Janezu Reberniku nakazala, kaj bi storila z moškim, ki bi jo varal. Tamara: “ Kakšna carica. “ Teja: “ Ta bi bila zanj, da bi ga malo v red spravila. ” Tudi Jaka Hafner je občudoval Lilijanino odločnost: “ Fletna je, pa še ve, kaj hoče imeti. Je brez dlake na jeziku. ” Ko je Lilijana izjavila, češ da mora biti njen moški samo njen, se je Doroteja strinjala. Razkrila je: “ Imela sem izkušnjo z moškim, ko sem mislila, da je to to, ampak se je pokazalo, da je prikriti ženskar ... To absolutno ni prav. ”

Jaka in Gašper Hafner sta se strinjala, da Anamarija ni prava za Franca Jarca. Jaka: “ Joži bi mu bolj privoščil. Joži je zakon. ” Gašper: “ Pri teh letih rabiš 'zajebancijo' in sproščenost, ne več lepote, ki je nihče nima. ” Komentatorji so se strinjali, da se bo na Frančevi kmetiji začela vojna, ko se bosta golobčka vrnila z izleta, pa tudi, da bo moralo biti vse po Anamarijino, saj se jim junak podeželja zdi premalo odločen.

Gašperja ne čudi izbira Damjanovega srca

Komentatorji so bili presenečeni, ko je v bitko za srce Damjana Šalamuna stopila Nana. Jože jo celo pozna, saj dela kot natakarica. Vsi pa so bili osupli, ko je Damjan povedal Moniki, da se njegov prijatelj zanima zanjo. Doroteja: “To lahko naredi samo moški. Tipično moško.” Edino Teja je občudovala njegovo odkritost: “Pove tako, kot je. Ne da nekaj olepšuje in daje lažno upanje.” Jaka je sklenil, da ima Monika očitno smolo s fanti, Tamari in Doroteji se je zasmilila, Gašperju pa prav nič: “To je tako, kot da bi šel brez štrika v prepad plezat. Enkrat padeš, če ne padeš, je pa res dobro.” Gašper tudi ni bil začuden, ko je slišal, da se Damjan ogreva za Barbaro, saj jo je imel priložnost spoznati in ima o njej zelo lepo mnenje. Gašper: “Ker je fajn punca, poštena, pa z iskrenimi nameni.”