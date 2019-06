Gašper odprl svoje srce, zaljubil se je v Patricijo

Gašper Hafner in Patricija sta uživala na romantičnem potovanju, kjer ni manjkalo kemije. Prav nič pa se ni iskrilo med Milanom Tržanom in Ireno, ki mu je nalila čistega vina. Jože Rožen pa se je zagrel in odločil za Meri.

Milan Tržan se je odpravil v Portorož, da bi Ireno odpeljal na romantično potovanje. Ugotavljal je, da je tam preveč betona, skrbele so ga tudi številne stopnice do njenega stanovanja, ki jih bo na stara leta težko premagovati. Irena pa je bila v pričakovanju njegovih osvajalskih prijemov in romantike. Želela je slišati tudi mnenje svoje prijateljice Irene o Milanu, ki pa je naredil slab prvi vtis, saj je prišel praznih rok. Milanovi izbranki Ireni se je zdelo, da njen junak ni zaljubljen vanjo, s čimer pa se njena prijateljica ni strinjala, a je ocenila, da nista za skupaj.

Jože Rožen se je pred končno odločitvijo pogovoril z Meri, ki pa jo je bolj zanimalo, zakaj je domov poslal Jožico in Jadranko, pa tudi, če bi jo vozil na morje. Povedal ji je, da ne bi bil vseskozi doma, da ga srce vleče v dolino in da se ne bi povsem odrekel veseljačenju.

Gašper Hafner in Patricija pa sta že prispela v hotel s petimi zvezdicami v Rogaški Slatini. Takoj po prihodu sta skočila na posteljo in se predala otroški razigranosti. Patricija je povedala, da je svojemu očetu obljubila, da se ne bo poljubljala pred kamerami, zato je moral Gašper malo počakati. Všeč ji je bilo, ker sta sama, še bolj pa njegova izpoved, da se je zaljubil vanjo.

Jože se je pogovoril še z Darinko in ji priznal, da mu je težko pri srcu. Povedal ji je, da je super ženska, enostavna in domača, kar pa jo je precej razjezilo. Izvedeli smo, da z njene strani ni bilo nobenih iskric, četudi Jože ni slab človek. Tudi sama je bila mnenja, da bi bila Jožica najbolj primerna zanj.

Gašper je Patriciji zaupal, da je že bil v nekaj zvezah, da pa se ni dovolj trudil. Sama mu ni hotela pripovedovati o svojih bivših, ocenila pa je, da Gašper nikoli ne bo njena ‘slaba izkušnja’, kar se mu je zdelo zelo lepo.

Irena je Milana peljala na sprehod, bila sta razigrana, sproščena in nasmejana, a Irena je ugotavljala, da njen junak ni dovolj vzhičen, da nima besednega zaklada, s katerim bi lahko ženski povedal kaj impresivnega. Milan pa ji je izpovedal ljubezen, izrazil je željo, da bi prišla k njemu, da pa bi jo obiskoval. Glede stopnic se nista strinjala, tema jo je tudi precej razjezila, saj se ni hotela pogovarjati o starosti. Povedala mu je, da bi moral prebrati knjigo o tem, kaj ženska potrebuje, pa da je preveč preprost moški in da zaenkrat nič ne čuti do njega. Milan je povedal, da ji bo prisluhnil, da se bo spremenil, saj noče več biti sam. Irena pa se je bala, da bodo te simpatije žive samo do postelje.

Jože je pred končno odločitvijo pohvalil obe izbranki, ti pa sta se mu zahvalili za gostoljubje. Darinki se je zdelo, da je bil zelo žalosten in je komaj zadrževal solze. Razkril je, da se je v eno zaljubil malo bolj, in to je bila Meri.

Gašper se je izkazal kot pravi kavalir s poljubom na roko, s komplimenti, s tem, da se je zelo lepo uredil za svojo Patricijo. Povedala je, da bi bila pripravljena preseliti se na njegovo kmetijo, da si že od nekdaj za fanta želi kmeta, oziroma "močnega delovnega fanta", ona pa ga je začarala s svojim lepim nasmehom. Pogovarjala sta se celo o imenih za otroke.

