Gašper osupel nad ravsom med Sonjo in Natašo: To pa ni prav

Metka Šeškar se je čudila, ker se je Miroslav tako hitro ogrel za Julijano . Branko Cvek jo je nasmejal: "Če je pa po tako dolgem času spet žensko videl." Alenka Brezovšek in Metka sta tuhtali, da bi bila Miroslav in Jožica bolj za skupaj, ker je kandidatka bolj vesele narave. Janezu Reberniku se je zdelo, da je Julijana prava zanj, Josip Drabik pa jo je opisal kot "pragmatično gospo, ki sledi svojemu cilju".

Alenka je tuhtala, da Alena ne bo k Metki Krajnc, ker je verjetno z drugo žensko. Šalila se je tudi, da je morda odstopil zaradi Doroteje Knehtl. Vso pozornost pa so komentatorji posvetili ravsu med Natašo in Sonjo. Alenka: "Sonja in Nataša sta se mi zdeli kot dve posesivni kokoši, ki izgubljata svoje perje zaradi malega petelinčka." Metka: "Tega pa mi nismo delali, še ko smo bili mladi ne." Gašper se je strinjal: "To pa ni prav."