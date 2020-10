Postavna Jacqueline je z nami delila fotografijo iz svoje mladosti

Ko je Jacqueline Kale stopila pred svoje snubce, jih je s svojim stasom povsem razvnela. Med številnimi komplimenti, ki jih je dobila, je bil tudi prstan, ki ji ga je podaril zagreti Sandi Bizjak. Še bolj od njega pa se zdi očaran Boštjan Melanšek, ki se vsakič izgubi v njenih očeh. In še dobro, da je Marjan Berdajs izpadel, on bi jo namreč kar pojedel. Edina izjema je Maj Munih Krapež, ki se je za sodelovanje v šovu odločil zaradi nove izkušnje, in ni prišel, da bi osvojil njeno srce. Zato se je, ko ga je povabila na zmenek, malce upiral, a Jacqueline to ni presenetilo: “Maj je iskren fant in to je bila njegova spontana reakcija.” Pa bi si sploh lahko predstavljala življenje s toliko mlajšim moškim? Jacqueline: “Seveda, če je del moje družine, se pravi sin, vnuk ...”