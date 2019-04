Gašper: Vildiane ne smemo obsojati

Je pa Gašper kasneje dokazal, da mu ni vseeno, kaj se dogaja z njegovimi izbrankami. Ko je izvedel za posnetek Vildiane in njenega nekdanjega fanta, ji je takoj priskočil na pomoč s prijateljskim nasvetom. Gašper: "Bil sem prvi, ki jo je poklical in ji povedal, kaj naj naredi. Rekel sem ji: "Ti moraš pred kamere, ti moraš povedati, kako je bilo. Če se boš skrila, te bodo ljudje samo še bolj obrali." Potem me je Vildiana klicala nazaj in mi rekla: "Če me ne bi ti podprl in mi svetoval, bi se skrila.""