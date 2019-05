Hermina bi uživala, Milan pa vidi samo delo okrog hiše

Hermina Pirc je svojo zgodbo v oddaji Ljubezen po domače zaključila kar sama. S tem je postala že druga izbranka, ki je odstopila iz bitke za srce Milana Tržana . Kot je pojasnila Hermina: "Med nama ni bilo kemije, nisva prišla na isto valovno dolžino." A kemija je z Milanove strani vsekakor bila. Prav Hermini je pripisoval največ možnosti, da jo odpelje na romantični izlet, ob njenem nenadnem odhodu pa je v njegovih očeh opazila solze. Hermina: "Če hočeš, da se kaj razvije, mora to biti obojestransko" In še dodaja: "40 let smo garali, da smo prišli do teh ubogih penzij, zdaj pa hočemo še malo uživati, iti v naravo, biti športno aktivni, da kolesariš, uživaš, pogovarjaš, se smejiš. Milanu to vse manjka, on vidi samo delo okrog hiše."

Zaradi komplimentov, ki jih je izrekel po njenem odhodu, ni spremenila mnenja o njem. Hermina: "Ostajam pri svojem stališču. Seveda vsaki ženski to ugaja, ampak jaz sem zrela in sem marsikaj dala skozi v življenju. Vem, kaj želim, tudi vem, kakšen tip moškega bi meni odgovarjal. Milan ni prišel do moje lestvice, je prijeten gospod, ampak ni globok, nimaš se z njim o čem pogovarjati. Njegovo življenje poteka na tej kmetiji, to je njegov svet in tam se tudi vse konča. On potrebuje povsem preprosto žensko, kmečko gospo, ki bi bila z njim od jutra do večera, ki bi delala in ne bi imela kaj dosti zahtev. Silva bi mu najbolj odgovarjala, ona je vse življenje delala, vedno se je morala boriti zase, tudi nepravega partnerja je imela, ampak on daje veliko na vizualnost. Videz pa ni vse, moraš gledati tudi na notranjost človeka."

Hermina nam je še zaupala: "Bila sem 25 let poročena, res s težkim partnerjem, to mi je bila velika šola. Tudi ko je prišlo do ločitve, sem morala ogromno delati na sebi, da sem danes to, kar sem, da sem bolj odprta, da vem, kaj bi rada, Milan pa tega ni predelal v sebi, on še vedno živi in dela v istem tempu naprej. Ni delal na sebi, da bi se na teh napakah iz preteklosti kaj naučil."

A videti je, da Irene in Eme to prav nič ne moti, kajti boj med njima se vse bolj zaostruje. Hermina : "Vidim, kaj počne Ema. Meni niti moja miselnost niti moje dostojanstvo ne dovolita, da bi se tam za enim moškim 'metala' javno, pred celo Slovenijo, ampak vsak odgovarja za svoja dejanja." Zato tudi ni sodelovala pri polivanju z vodo. Hermina: "V njem nisem videla nekega potenciala, zato se tudi nisem hotela izpostavljati." Ni pa bila jezna, ko je na trgatvi z rokami ročno premeril obline svojih izbrank, tudi njene. Hermina: "To pa je tipično za moške. Saj veste, kakšni so moški, če ne zgrabi za zadnjico, potem ni srečen. Tega mu jaz ne zamerim."