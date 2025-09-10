Hermina o Mirku: Ko sem ga zagledala v živo, me je očaral

Hermina Pirc iz Slovenske Bistrice je bila poročena samo enkrat in vse od ločitve od moža ni imela nobene resne zveze. V Mirku Kocjančiču je prepoznala krasnega moškega, ki bi ga želela imeti ob sebi, zato se je opogumila, prijavila in prišla na hitri zmenek. Prizna, da ji je bil junak zelo všeč: " Ko sem ga zagledala v živo, me je očaral. "

In tudi med nadaljnjim spoznavanejm je ni razočaral: "S komunikacijo, z njim se da pogovarjati o vsem. Globok človek je, dušo ima. Pa tudi športni tip je, ker tudi jaz še vedno kolesarim in rada kam grem. Nisem zapečkar, da bi doma čepela. Kot upokojenka imam brezplačno vožnjo z avtobusom in vlakom po celi Sloveniji in jaz to s polno paro izkoriščam. Ko vidim, da bo lep, sončen, dan, grem. V nedeljo sem bila v Ankaranu, imam električno kolo, sem šla na vlak, pa do Ankarana in malo po Obali, potem pa nazaj na vlak in domov. Jaz sem tako že celo Slovenijo prepotovala."

Lepo bi bilo, da bi se z Mirkom potepala skupaj, a si nista bila usojena. Junak je na svoje domovanje povabil Natašo Masten, Bojano Kutin in Cecilio Shatz. S Hermino, ki jo je opisal kot čudovito osebo, pa želi ostati prijatelj. Snubka je bila malce razočarana, a je razplet pričakovala, to pa zaradi razlike v letih. Slednje z njene strani ne bi predstavljalo prav nobene težave: "Po moji logiki razlika teh nekaj let sploh ne bi igrala vloge."

S spoznavanjem na domovanju Mirka Kocjančiča tako nadaljujejo tri snubke, videti pa je, da je ena favoritka. Hermina: "Nataša je bila ena velika konkurenca. Mlajša je, videti je dobro, atraktivna je. Jaz sem vedela, da ga bo Nataša fascinirala. Vedela sem, da mu bo takoj padla v oči. Moški kot moški, bolj jih mladost privabi, kot starost. Čeravno imamo malo starejše svojo globino, smo bolj na tleh." Ne pričakuje pa, da bo iz te moke kaj kruha: "Ker Nataša je takoj ustvarila videz ženske, ki bi rada dobro živela na račun moškega. Mogoče sem v zmoti, ampak to je bil moj občutek. In tudi zdaj, ko je prišla k njemu domov, tam je ogromno dela, to je velika vrtnarija, to je hiša takšna, da potrebuješ že dve čistilki. Ona je bolj materialno usmerjena, zdaj pa, kako dolgo bo on pripravljen kavalirja igrati, ne vem. Veste, kako je, vse se konča pri denarju." Mirka pa ne vidi niti z drugima snubkama. Opazila je denimo, da Bojani ni bilo všeč Mirkovo domovanje: "Bojana je v povsem drugem svetu." Cecilia po drugi strani kaže veliko zanimanje za junaka, a je po Hermininem mnenju zanj preveč robata.