Hladen tuš za Manjo, Milanove dame bodo izvedele resnico

Po tem, ko je skrivnostna dama Milanu Podgorniku izpovedala ljubezen, bo junak podeželja dobil dodaten zagon, da konča obleko zanjo. Njega in njegove dame bo obiskala Tanja Postružnik Koren in končno se jim bo izpovedal. VOYO vam omogoča ekskluziven enotedenski predogled vsake oddaje Ljubezen po domače .

Milan se bo izpovedal Tanji in svojim damam.

Joži bo odločena, da Miroslava Koširja ne bo kar tako prepustila Julijani. Njegovim damam bo ponudila ljubezenski napoj. Joži: “Upam, da bo delovalo.” Le kaj ima za bregom in ali bo Miroslavova ljubezen do Julijane premagala tudi to oviro?