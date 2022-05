Ibrahim: Ljubezni ne moreš izsiliti, to je posebna energija

Ibrahim Nouhoum pravi, da so bila njegova čustva do Nade Zajc iskrena in da je imel z njo resne namene, žal pa iskrica ni preskočila. Kljub temu je bilo snemanje Ljubezni po domače ena najlepših izkušenj v njegovem življenju.

Ibrahimu Nouhoumu je v bitki za srce Nade Zajc kazalo zelo dobro. Po prvi romantični večerji mu je junakinja podeželja namenila zlato karto, zato si je pridobil dan prednosti. A ga je na koncu s svojimi pozornostmi prehitel Ivan Kirbiš, ki ga je Nada sicer povabila na romantično potovanje, a sta ostala samo prijatelja. Ibrahim je zato na snemanju zadnje oddaje Ljubezen po domače napovedal, da se bo še boril za Nadino srce. Ibrahim: “Jaz sem resno mislil, ampak zdaj je treba ubrati drugo strategijo. Zdaj se je treba malo oddaljiti, pa narediti analizo, kako in kaj, in ugotoviti, če so še kakšne možnosti, kajti zanimanje mora biti. Zgodbe še ni konec. Z Nado ostajava prijatelja, imel sem priložnost spoznati njeno hčerko, s katero je prijetno sodelovati. Samo silil pa ne bom nikamor, da bi bilo komu neprijetno.” In še doda: “Ta oddaja je super, ker omogoča ljudem, da uresničijo svoj življenjski sen. Tudi Nada je imela snubce in je morala samo izbrati. To je njena odločitev in prav je, da je tako. Ljubezni ne moreš izsiliti, to je posebna energija.”

icon-expand Ibrahim je hvaležen za eno najlepših izkušenj v svojem življenju. FOTO: POP TV

Je pa Nadi neznani oboževalec že poslal velik šopek nageljnov, toda Ibrahim se ne boji, da bi ga kdo prehitel. Ibrahim: “Ne skrbite, ne skrbite, če je energija, je energija. To, kar človeku pripada, mu pripada, ne glede na to, koliko šopkov in koliko denarja kdo vloži ... Če je to to, če mi je ona namenjena, bova skupaj.”

Ibrahim nam je še zaupal, da bo ohranil zelo lepe spomine na snemanje Ljubezni po domače. Ibrahim: “Pošteno povedano, tista epizoda je bila ena najbolj krasnih v mojem življenju. Je bilo dosti lepih trenutkov, jaz sem srečen človek. Res je bila taka nepričakovana epizoda, lepa, polna inspiracij, polna dogodivščin, polna pozitivne energije in navdiha. Dobil sem elan, vse se je odvijalo pozitivno in krasno v mojem življenju. Bilo je lepo in z Nado sva komunicirala do zaključka. Jaz nisem igral, nisem tak človek, da bi igral. Jaz sem bil iskren v svojih čustvih do nje. Nada ima ogromno kvalitet, je žena, ženska, podjetnica, stoji na realnih tleh, je borbena, športna. Je lepa ženska, pridna, ima pridne otroke, takih žensk je bolj malo. Ni pa preskočila iskrica, tako kot sem pričakoval.” Kot tudi ni pričakoval, da bo oddaja tako pozitivna in tako dobro sprejeta med gledalci. Ibrahim: “Nisem pričakoval takšnih reakcij. To je tema pogovora, ko sem na ulici, se sprehajam, ljudje ustvarijo pristen kontakt z mano, lahko se smejimo, in potem analiziramo. S tega vidika vidim tudi, da je bila oddaja sprejeta med ljudmi, da imajo pozitiven odnos, in da so ljudje izredno dobri psihologi.”

icon-expand Ibrahim: "Ko se bom jaz poročil, takrat bom rekel, da nisem več samski." FOTO: POP TV