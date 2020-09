Igor: Nihče izmed snubcev ni primeren za Metko

Igor prizna, da ima 69-letnica iz Gabrovke pri Zagradcu izredno všečen karakter:"Metka je super ženska, konkretna. Ona je zelo v redu, ampak je 10 let starejša od mene, pa že jaz nisem več mlad. Z veseljem pa bi šel na kavo z njo, ampak samo na kavo."

Po hitrih zmenkih v bitki za Metkino srce ostajajo še štirje snubci in vprašanje je, komu bo uspelo očarati srce, ki hrepeni po pozornosti, nežnosti in romantiki. Igor meni, da nihče izmed njih ni primeren zanjo. Igor: "Smo se pa zelo dobro razumeli. Smo šli na fotografiranje in smo se zafrkavali, da ni bilo res."