Imitator Sean kritičen do Mihaele: Druga dva kandidata nista bila za nikamor

Sean iz Ljubljane je na hitrih zmenkih vsekakor pritegnil pozornost, toda Mihaele Krajnc mu s svojimi imitacijami ni uspelo očarati. Pravi, da ni ljubitelj resničnostnih šovov, a se je kljub temu odločil za sodelovanje v Ljubezni po domače. Sean: “ Sem si za foro rekel, da se grem malo zafrkavat. Tako ali tako nimam kaj izgubiti." Toda zmenek se ni odvil v pravo smer. Na vprašanje, ali je imel imitacije v osvajalskem načrtu ali je z njimi preganjal morebitno tremo, Sean odgovori: “ Po resnici povedano, sem bil malce nervozen, nisem pa ravno preganjal treme. ” Ko se pošalimo, češ ali ni zgrešil šova in da bi se moral prijaviti na Slovenija ima talent , Sean pove, da se je prijavil tudi v ta šov, a ni bil izbran: “ Sem bil preslab, lahko pa naslednjo sezono poskusim brez imitacij, pa kaj zapojem. ” Slovenija ima talent na POP TV prihaja to nedeljo, zato bo šov Ljubezen po domače odslej ob sobotah ob 20. uri. Vsaka oddaja že teden dni prej na VOYO .

Žal se je končala tudi njegova zgodba v Ljubezni po domače. Sean je že pred slovesom od Mihaele čutil, da ne bo izbran. Sean: “Bil sem kar razočaran, ker sem mislil, da sem nanjo naredil nek vtis, in bi tudi znal delati na kmetiji in se kaj novega naučiti. Ji kaj dobrega skuhati, glede nato, da sta s teto jamrali, ali znam kaj kuhati. To mi ne bi bilo težko.”

A tja odhajajo trije izbranci in Sean je do Mihaeline odločitve precej kritičen: “Edina primerna kandidata sva bila v resnici samo jaz in Matej. On je bil bolj resen in je šel naprej. Zdaj mi je Mihaela rekla, da ji je žal, da me ni vzela naprej, da jo je mama nahrulila, ker me ni vzela. Tako da če se ne bi toliko zafrkaval, bi bil 100-odstotno izbran, ker druga dva kandidata nista bila za nikamor.”