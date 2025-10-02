Irena brez dlake na jeziku: Starejši moški so kot otroci

Irena Drozg se je na snemanju Ljubezni po domače lažje poškodovala, potem ko je skupaj z Josipom Antolićem in ostalimi njegovimi kandidatkami obiskala toplice. Ker se ni hotela kazati v kopalkah, je hitela, da bi čim prej prišla v bazen. Irena: " Zaradi tega sem tudi padla, ker sem hitela, da bom hitro izginila v vodo (smeh). In sem se s prstom zataknila za stopnice. Jaz si nisem zvila noge, prst sem imela drugi dan kot ping pong žogico. Res me je zabolelo. Jaz sem mu (Josipu) še rekla: "Daj mi roko", pa mi je ni hotel dati. " Namesto pomoči je bila deležna pripomb, češ da je nerodna in da ni za v toplice.

Na Josipove izjave so se odzvali gledalci, pa tudi komentatorji v Ljubezni po domače na kavču, ki so bili večinoma na strani Irene. Njej je bilo še posebej všeč, ko jo je podprl in pohvalil Jure Struna. Irena: "Če moški to reče, potem je res. Ker ženske me tako ali tako kritizirajo, češ da Josipu nisem ostala dolžna in da sem jaz tudi hudobna. Pa naj ga imajo."

Irena razkriva, da je napetost med njo in junakom začela naraščati že prej. Ker je bila neprespana, je imela v nekem trenutku vsega dovolj. Irena: "Jaz sem tri dni oziroma tri noči spala z Joži, ki 'drnjoha' kot medved. In sem hotela iti domov. Sem rekla, da na napihljivi blazini pri 75-ih letih ne bom spala. Vse me je bolelo, še ona je 'drnjohala', tako da sem bila sitna in sita vsega, samo šla bi. Če bi imela svoje vozilo, bi kar šla." Zato se je umaknila na samo in se zjokala, a se je tudi naspala in se spravila k sebi. Irena: "In potem sem si rekla, zakaj bi jokala zaradi nekoga, ki ni vreden mojih solz."

Irene Josipova rekacija ni presenetila, pravi, da ga je 'prebrala' že prvi dan. Irena: "Ti starejši moški so kot otroci, mislijo samo na seks, pa drugo leto ne bodo več mogli seksati. On si je predstavljal, da bo vsak dan ena kuhala, in vsak dan bo z eno spal. To je ta mentaliteta, ne moreš ti enemu takemu dopovedati, da to tako ne gre. Najprej me osvoji, potem pa me maltretiraj s tem kuhanjem, pa kaj jaz vem, s čim še vse. Saj sem mu že na prvem zmenku povedala, da znam kuhati." In doda: "Po eni strani si osamljen, po drugi strani pa si vesel, da nisi z nekom takim ... Zame so to res izkušnje, ki jih pridobivam, ker včasih si mislim, kako sem napačna, da me pri moških vse moti. Zakaj bi bila na slabšem, kot sem, ko sem sama? Res so tako zahtevni ti moški, ker bi ženska morala biti kot na gumb. Da jo pritisneš in naredi tisto, kar on hoče. To se ne da. Še posebej me, ki smo starejše, me rastemo, moški pa ostanejo na ravni fantka."