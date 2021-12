Irena še ni našla sorodne duše: Bolje je biti sam kot v slabi družbi

Ireni Drozg je bilo v veselje, da je lahko v bitki za srce Miroslava Koširja podprla Julijano Štilec in ji pomagala. Tudi med druženjem po koncu snemanja se je prepričala, da sta zelo lep par in se dobro razumeta. Sama pa kljub želji po življenjskem sopotniku še ni našla sorodne duše.

Irena Drozg je sodelovala v že tretji sezoni Ljubezni po domače. Takrat jo je izbral Milan Tržan, ki pa je imel svoja pričakovanja. Irena: “Jaz sem imela prej grdo življenje, ampak tega nočem pogrevati. Prebrala sem vso sociologijo in psihologijo in sem se zelo nadgradila. In sem drugačna, kot sem bila prej, ko sem bila poročena. Ko so drugi po meni udrihali, sem vedno bežala, zdaj sem se pa naučila tudi braniti. In ko se naučiš braniti, potem te ne marajo več. Moraš biti podložen, moraš kuhati, moraš prati. Jaz vse to znam, ampak zakaj bi bil to pogoj, da jaz nekoga sprejmem v svoje življenje – da mu kuham, da mu perem? Najboljše, da mu še noge umivam." Milan je kasneje našel srečo s staro ljubeznijo, Ireno pa je življenje poneslo v peto sezono Ljubezni po domače. Irena: “Je bilo zdaj dosti bolj fino, ker sem se lahko pokazala takšna, kakršna sem v resnici. Pri Milanu sem vedela, da on ni zame, pri Miroslavu pa mi je bilo v veselje, ker sem lahko podprla Julijano in ker ni nobena nagajala, tako da sta se lahko našla – in še sta skupaj.”

icon-expand Irena in Milan Tržan, ki je srečo našel s staro ljubeznijo.

Irena pravi, da je hitro začutila, da se je med Miroslavom Koširjem in Julijano Štilec spletla ljubezenska magija. Irena: “Jaz sem že od začetka to govorila. Sem takoj rekla, da je že zaljubljen. In sploh nisem vedela, da se je on že takoj na začetku odločil za Julijano. Prvi trenutek, ko sta prišla z večerje, in tudi na tistem pikniku se je takoj videlo, še rekel ji je ‘srček’. Sem rekla, evo, srčki letijo po zraku. Je bil pečen.” Da bi poskušala razdreti ljubezenski urok, ji sploh ni padlo na pamet. Ravno nasprotno. Irena: “Jaz se malo s horoskopi ukvarjam, sem bik in z dvojčkom nimam kaj početi. Ker dvojčki radi nagajajo, jaz sem pa z dvema nogama na tleh. Julijana, ki je vodnarka – za njo pa sem rekla, da se bosta super ujemala. Je pa bila malo skrivnostna, nisem bila 100-odstotna, kaj se ji podi po glavi. Ko smo spale skupaj, sem jo vprašala, ali ji je Miroslav všeč. Za Jožico se je zdelo, da je v dramskem krožku. Joži je povedala, da ona ni zanj, pa sem ji rekla: 'Julijana, zmagala boš, jaz ti bom pomagala.'”

icon-expand Med snemanjem so se poleg ljubezni rodila tudi lepa prijateljstva. FOTO: POP TV

To je bil začetek ljubezenske zgodbe, ki se je končala z neformalno poroko in lepimi prijateljstvi. Irena: “Zelo lepo smo se ujele. Vse smo bile bikice, razen Julijane, tri bikice smo bile. Sem rekla: 'Cela štala.' Ostali smo prijatelji, vsi. Mirko in Julijana sta bila že trikrat pri meni, prvič je imel rojstni dan, je rekel, da povabi Julijano in mene. Poleti sta se prišla kopat k meni. Sem videla, da sta res zelo lep par, se razumeta. Vse super. Tretjič smo pa šli na kosilo, Julijanina hčerka in vnukinja sta bili tu.” Miroslav in njene nove prijateljice jo tudi branijo pred vsemi, ki so si na podlagi videnega v oddaji ustvarili mnenje, da je lenoba. Irena: “Mirko me je tako lepo zagovarjal, je rekel: 'To je zlata ženska, je pridna.' Ker jaz sem gospodinjstvo tam pri njem vodila. Vse so bile tako pridne, so kuhale, eden je pa moral sedeti. Sem rekla, da nikoli nisem nič delala, da so vse mravljice naredile ... Imam dve hčeri, ki sta fakulteto končali, pa mož mi je umrl, ko sem imela 47 let, in sem imela vse sama na grbi. Tri službe sem opravljala eno poletje. Zdaj sem si pa rekla, da grem kmeta osvajat, pa bom kazala, kako garam. Prej, ko sem garala, ni nihče videl.”

icon-expand Irena Drozg: Ko se naučiš braniti, te ne marajo več. FOTO: POP TV

Irena tako zasluženo uživa v pokoju in na fotografijah, ki jih tu in tam objavi na družbenih omrežjih, nekam sumljivo žari, a razlog za to ni moški. Irena: “71 let imam, 24 let sem že samska, imela sem dve zvezici po dve leti. Ampak ti moški so premladi. Kaj naj z njimi počnem, ko pa mislijo samo na eno stvar? Oni, ki so mojih let, pa potrebujejo mamo ali pa medicinsko sestro. In kaj naj, jaz sem samostojna, samostojnih moških pa ni. Tisti, ki so, pa deset let mlajšo najdejo. Če ni sorodne duše, je bolje biti sam kot pa v slabi družbi … Saj ne rečem, da je fino biti sam. Tisti, ki rečejo, da je super biti sam, so poročeni. Ker nikoli niso bili sami in ne vedo. Poleg tega je bil ta covid in sem res imela občutek, da sem sama, ko smo bili zaprti doma. Tisto je bilo pa res kruto, kajti drugače bi šla plesat. Za vikend smo šli plesat in si se naplesal, v nedeljo si lepo počival doma in nisi čutil tiste osamljenosti, da bi nujno potreboval nekoga. Je pa težko, to moram povedati. Mogoče imam prevelike zahteve, kdo ve, ampak manj nočem.” Ljubezen po domače bo na sporedu spet jutri in v soboto ob 20. uri, od naslednjega tedna naprej pa znova ob sobotah na POP TV. Vsaka oddaja je že teden dni prej na VOYO.