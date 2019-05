Irenino spoznanje o Emi: To me je pa res vrglo

Odločitev Milana Tržana , da jo povabi na romantično potovanje, je bila za Ireno Drozg lep kompliment, saj je pri svojih letih še vedno deležna moške pozornosti. Zatorej je pridobila na samozavesti, a to ni bilo vse. Irena: "Malo pa sem razmišljala tudi o Milanu. Preselila se ne bi, bi ga pa poskusila še malo bolje spoznati, ker še nisem imela možnosti videti ga bolj ponotranjeno, saj se je moral ukvarjati z vsemi nami. Ampak pustimo času čas, jaz nisem človek, ki bi se na vrat na nos zaljubil, moram videti človeka, kakšen je in kako bi lahko živela z njim." Irena si namreč ne želi zveze, v kateri bi moški pritiskal nanjo in jo dušil.

V ljubezenski bitki za Milanovo srce jo je zato vodil razum in ne čustva. Irena: "Jaz sem Milana tudi vprašala, če bi bil z Emo, pa je rekel: "Ni govora." Tako da sem se odločila iti do konca, da potem vidim, kakšen je. Moram povedati, da imam 69 let, Ema jih ima pa 61, zato sem si tudi rekla, da nimam kaj čakati v življenju glede tega, poleg tega imam lahko tudi prijatelja, če se ne bo izcimilo kaj globljega."

Milanova odločitev jo je zato presenetila manj od Emine reakcije nanjo. Irena razkriva: "Meni se je Ema smilila, dejansko se mi je zasmilila, sem jo tudi objela, ker takrat še nisem videla tistih njenih izpadov in njenih laži o meni. Da nekdo reče, da plezam po nekom in da ga šlatam po mednožju, in da sem mu dala nekaj, kar moški želi. To me je pa res vrglo. Kako se lahko nekdo, ki ni dobil tistega, kar je želel, na tak način maščuje?"

'Vzgojila sem dve hčerki, dve direktorici, dve vodji'

So nas pa poleg Emine reakcije ob zavrnitvi presenetile tudi Milanove besede, da se je za Ireno odločil samo zaradi njene lepote. Irena: "Glede lepote ne bi govorila, da sem kaj lepa. Ampak dve sta mu ušli, ostali sva samo dve. On močnih ne mara in tudi drugih narodnosti ne mara, ostala sem samo jaz. Mislim pa, da mi je bil od vsega začetka zelo naklonjen." In prav dobro se zaveda, da ima še veliko drugih kvalitet: "21 let sem že vdova, dve punci sem spravila do fakultete, sta direktorici, vodji. Najbrž sem v življenju kaj delala, tudi zdaj imam njivo. Nisem ravno lenoba, sem za vse sama. Imam zlate otroke, samo živim pa sama. Oni pridejo, mi pripeljejo vnuke, jaz jih čuvam."

Kar pomeni, da bo morda tudi Milan deležen veselja, ko se bo ukvarjal z njenimi vnuki. A kot pravi Irena, pustimo času čas. In Ljubezni po domače, da se odvije do konca.