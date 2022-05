Ivan s pozornostjo do Nadinega srca

Nada Zajc je kot zadnja sprejela končno odločitev in na potovanje povabila Ivana. Jure Struna in Mija Rovtar sta uživala v nepozabnih romantičnih trenutkih, pri Dragu Kosmaču pa je bilo zelo vroče.

Bolšji sejem, zadrga in varnostne prevleke Drago Kosmač je imel spet za seboj neprespano noč. Razmišljal je, ali se je odločil pravilno: “A sem mogoče kaj spregledal pri kateri od teh kandidatk?” Pričakoval pa je lepo potovanje v družbi prijetne punce Mojce. Ta je medtem po njegovi hiši nabirala predmete, ki jih je želela prodati na bolšjem sejmu v Budimpešti. Mojca: “Če bova kaj zaslužila, upam, da mi kupi kakšno lepo obleko.”

icon-expand Gre za vpliv madžarskega zraka, meni Drago. FOTO: POP TV

Ko sta prispela v hotel, se je Mojca veselila, ker bosta z Dragom končno spala skupaj. Povedala je, da je ni še nihče tako zelo razvajal kot njen junak. Ko sta se vrgla na posteljo, je takoj šla v akcijo, ob čemer se je Dragu samo smejalo: “Se pozna madžarski zrak na Mojčinih dejanjih.” Mojca pa je ugotavljala, da mu je res všeč, saj ji je dovolil odpeti zadrgo. Kasneje sta se odpravila na večerni sprehod, na katerem sta se pogovarjala o njegovem selektivnem sluhu in 'varnostnih prevlekah', ki jih je Mojca vzela s seboj. Zaradi njih se je Drago bal, da si ne bo mogel odpočiti.

‘Noč je bila romantična’ Patricija je uživala v jutranji kavici z Juretom Struno. Pohvalila ga je, ker je bil pravi kavalir, tudi ko zraven ni bilo kamer. Jure je razkril: “Noč je bil romantična, seveda, saj to je le romantičen izlet ... Ostalo si pa imaginirajte.” Patricija pa je nadaljevala s pohvalami; všeč ji je bilo, ker je Jure kljub svojim letom vedno pripravljen na akcijo. Jure je povedal, da bo to noč spal bližje, njegova želja pa je bila, da bi se njegova izbranka počutila varno. Prislužil si je tri poljubčke in ostal brez besed. Jure: “To je romantičen izlet, tega sem si želel, zdaj ga živim in zdaj je na meni, da ga razvijam.”

icon-expand Morda ste spregledali … FOTO: POP TV

Spoznavanje sta nadaljevala ob jezeru Jasna. Juretu je bilo všeč, da je Patricija zabavna ter da ima rada živali in naravo. Povedala je, da bi bila pripravljena živeti pri njem na vasi, da pa bi se vozila na delo v Ljubljano. Zvečer sta drug drugemu pripravila večerjo, pri čemer je imel Jure večji izziv, saj je moral pripraviti veganski obrok. Pogovarjala sta se o romantiki in pričakovanjih ter ugotavljala, da so njej všeč starejši moški, njemu pa mlajše ženske. Na koncu jo je presenetil z vabilom na skok s padalom, ki si ga je že dolgo želela. ‘Lovro je res pravi dedec’ Mija je priznala, da ji je Lovro dan prej dal misliti. Strinjala se je, da v resnici ni takšna, kakršno se je želela pokazati. Ugotavljala je, da mora pokazati svoja čustva, sicer ga bo izgubila. Lovro pa jo je pohvalil, češ da je fantastična, in jo je izzval, da gresta v akcijo. Mija: “On je res pravi, pravi kavalir. Res je v redu oseba.” Odpravila sta se v živalski vrt, kjer pa je želela preplezati ograjo, da bi božala zebre ali noje. Povedala je, da se jih sploh ne boji, a jo je Lovro ustavil.

icon-expand Mija in Lovro v raju FOTO: POP TV

Oba sta izredno uživala in že premišljevala o tem, da bi se v prihodnosti vrnila. Mija je uživala tudi zato, ker je imela ob sebi tako razgledanega, pametnega moškega, ki ji vse razloži na tako lep način. Kasneje sta uživala v rajskem mediteranskem vrtu. Sprehod z Mijo se je Lovru zdel neverjetno romantičen in nepozaben. Priznala pa mu je, da se spominja moža, saj sta veliko hodila na morje. Hvaležna je bila, ker Lovra to ni motilo. Mija: “Lovro je res pravi dedec.” Dodala je še, da mu veliko njenih vrstnikov ne seže do kolen. Nada izbere pozornega Ivana Nada Zajc je bila zadnja, ki je sprejela končno odločitev. Pohvalila je oba kandidata, ki sta se ji zdela zelo prijetna. Ivana je pohvalila kot pridnega in pozornega, Ibrahima prav tako, le da je njegova pozornost z dnevi malo pošla. A je dodala, da je zelo dober človek, pozitiven in dobrovoljen. Ivan se ji je zahvalil za prijetno druženje, bil pa je miren. Ibrahim je bil bolj napet in vznemirjen. Povedal je, da je bil presenečen nad tako lepim doživetjem, Nada se mu je zdela simpatična, zelo lepa in iskrena ter bo vsekakor ostala v njegovem srcu. Nada se je odločila na podlagi izjav obeh kandidatov, in ker je bil vse do konca do nje pozoren Ivan, ga je povabila na romantično potovanje. Ibrahim je imel občutek, da je izgubil za mišjo dlako, z Nado pa sta se dogovorila, da bosta ostala prijatelja.

icon-expand Ivan je našel pot do Nadinega srca. FOTO: POP TV

Ivan se je Nadi lepo zahvalil, ker ga je izbrala, in odpravila sta se romantični avanturi naproti. Nada je izbrala Lipico, ki jo ima zelo rada. Želela je, da bi njen izbranec videl plemenite konje in da bi skupaj uživala v atraktivni predstavi. Ivan je bil iskreno navdušen in predstava se mu je zdela nepozabna. Ljubezen po domače bo na sporedu znova v ponedeljek ob 20. uri na POP TV.