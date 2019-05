Iz oddaje s strtim srcem v objem drugega fanta

Ksenjina taktika na njeno žalost ni delovala. Miho je motilo, ker je vseskozi hodila za njim, zdela se mu je vsiljiva, kar je izjavil tudi pred kamero, a je njegove besede slišala šele ob ogledu oddaje. Ksenja: "Nad Mihovimi besedami sem bila presenečena, sem jih pa sprejela in se sedaj trudim biti boljša do ljudi."

Ksenja Jan ni skrivala, da se je med snemanjem oddaj Ljubezen po domače zaljubila v Miho Božiča. Ksenja: "Miha me je očaral s svojo preprostostjo, delavnostjo, smislom za humor in svojim videzom." Podeželski junak ji je bil tako zelo všeč, da je uporabila vsa sredstva, da bi ga osvojila. Izkazovala se je z delavnostjo, zanj se je lepo uredila, obenem pa je poskusila očrniti svoji tekmici.

A takrat je v bitki za Mihovo srce šla tako daleč, da se je naravnost soočila z Anico in Barbaro, ter ju zasula z očitki o nedelu. Na vprašanje, ali bi danes ravnala kako drugače, odgovori: "Ja. Bi ravnala drugače. Ne tako napadalno in zaščitniško, kakor sem takrat." Zato je bila v oddaji deležna tudi njunih kritik. Ksenja: "Presenetila me je izjava Barbare, ki je dejala, da z menoj ne bo več komunicirala, sem pa sedaj še vedno v zelo dobrih odnosih z vsemi tremi."

Ksenja pravi, da ji je bilo potem, ko jo je Miha izločil, zelo težko. Ksenja: "Ampak sem to hitro prebolela." Še posebej zato, ker ni več samska. Ksenja: "Od snemanja je minilo že nekaj časa in tudi v mojem ljubezenskem življenju se je veliko spremenilo (smeh)."