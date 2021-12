Izbranec Metkinega srca je Denis, na izletu je kar prekipevalo od romantike

Denis Tajhman je bil v šoku, ko mu je Metka Krajnc izročila poročni jarem, a se je na romantičnem izletu hitro sprostil. Mihaela Krajnc in Matej Rokavec sta si na izletu dala tetovirati vsak polovico iste tetovaže. Mitja Rus in Sonja Plešnar pa sta spoznala lepo družinico Damjana Šalamuna.

Mihaela Krajnc je skupaj z izbrancem Matejem krenila proti Ljubljani, zanj pa je pripravila presenečenje, ki ni tipično romantično. Mihaela: "Zdaj ga bom malo testirala, kako pogumen je, pa da vidimo, če je pravi." Matej se je samo prepustil: "Tudi če bi bilo treba na konec sveta iti ali pa na vrh Triglava. Ni nobenega problema iti z njo."

icon-expand Mihaela je pripravila presenečenje za Mateja. FOTO: POP TV

Metka Krajnc je povedala, da je kolebala, saj sta se ji oba njena kandidata zdela zelo v redu, prijazna in spoštljiva. Peter ji je podaril peneče vino in rožo, ki jo bo krasila njeno novo stanovanje. S tem se ji je zahvalil za lepo izkušnjo, ki je ne bo pozabil do konca svojega življenja. Vprašal pa jo je, če sploh še ima kaj možnosti pri njej, ona pa je pohvalila njegovo ustrežljivost in nežnost, zaradi česar je bil videti zadovoljen.

icon-expand Peter je Metki podaril peneče vino in rožo. FOTO: POP TV

Trudil se je tudi Denis. Na kmetiji je posadil kaki, ki ga ima Metka zelo rada. Obrazložil je tudi simbolično plat svojega dejanja, kajti tako kot se bo drevesce borilo za preživetje, se bosta tudi onadva borila, da bo njuna zveza obstala. Metka je povedala, da je tudi njen oče na kmetiji posadil lipo, ki jo spominja nanj. Pri Denisu pa ji je všeč, da je kuhar in da bo lahko z njim potovala po svetu.

icon-expand Denis je za Metko posadil kaki. FOTO: POP TV

Mihaela je uživala v Matejevi družbi. Povedala je, da se lahko zanese nanj, da se ob njem počuti varno in še nasmeji se. Mihaela: “Toplo mi je, ko sem poleg njega.” Mateju pa se je njegova draga zdela navihana in nagajiva. Všeč mu je bilo, ker imata oba rada adrenalin in ne marata poležavanja. Na Prešernovem trgu se je prelevil v poeta, a je Mihaela povedala, da bi bilo bolje, če bi vztrajal pri svojem poklicu.

icon-expand Matej se je prelevil v poeta, Mihaela pa mu je pri tem asistirala. FOTO: POP TV

Metka je za mnenje povprašala svojo mamo in brata, ki ji je, tako kot svoji hčerki, pripravljal poročni jarem. Gospodar je nato še zadnjič preizkusil kandidata. Zanimalo ga je, kakšne namene imata z Metko. Peter je pohvalil Metko in gospodarja, ta pa njegovo delavnost. Denis je povedal, da imata z Metko podobna karakterja in da bo čas pokazal svoje. Janez je opazil, da ima Denis drugačne hobije, ki so včeš tudi Metki. Janez: “Mislim, da sta se našla.”

icon-expand Kandidata na 'zaslišanju'. FOTO: POP TV

Po jutranji telovadbi je Mitjo Rusa in Sonjo presenetila Tanja Postružnik Koren. Sonja je povedala, da sta si odpočila, nakar je Tanjo zanimalo: “V katerem smislu pa?” Mitja: “Prijateljsko. Čisto lepo … Tam je bila kar nevihta pri nas, tako da je sonček zdaj z mano na oddihu.” Junak podeželja je povedal, da je zadovoljen z izkušnjo, saj je med snemanjem stkal nova prijateljstva. Sonja pa je še dodala, da je edini moški, ki je v zadnjih desetih letih prestopil prag njenega in materinega doma.

icon-expand Mitja in Sonja sta povedala, da sta le prijatelja. FOTO: POP TV

Metka je svojima ‘jazbecema’ povedala, da se je z njima imela lepo in da so se lepo razumeli. Pohvalila ju je tudi, ker sta se borila do konca. Petru je povedala, da je prijazen, nasmejan, da ga nikoli ni videla slabe volje. Tudi o ustrežljivem kuharju Denisu ni našla slabe besede. Kandidata sta ji vrnila komplimente, nato pa je Metka vzela poročni jarem in vprašala Denisa: “Sprejmeš?” Odgovor je bil seveda pritrdilen. Peter je nato povedal, da je vztrajal do konca, ker je vztrajen, da pa je opazil, da sta se z Denisom bolj ujela. Želel jima je vso srečo in da bi njuna zveza obstala. Peter: “Mogoče pa mene kje drugje čaka sreča.” Denis pa je bil videti zadržan, a tega ni pokazal. Metka: “No, malo veselja pokaži.” Spraševala se je, ali je v šoku. Metka: “Definitivno bo moral malo več energije dati od sebe.”

icon-expand Petra sreča zagotovo čaka drugje. FOTO: POP TV

Matej je ostal brez besed, ko ga je Mihaela pripeljala pred salon za tetoviranje. Povedal je, da je to bil zadetek v polno. Tetovirati sta si dala vsak polovico bikove glave, tetovaža pa bo Mihaelo spominjala na celotno izkušnjo.

icon-expand "Imaš kaj proti bolečinam?""Imam." FOTO: POP TV

Denis je svoji Metki nadel prevezo čez oči, saj jo je želel presenetiti. Metka se je sprva pritoževala, a je nato popustila. Bila je navdušena, ko je zagledala štirikolesnike, Denisu pa je bilo všeč, ker sta se med vožnjo stiskala. Z romantiko sta nadaljevala na obali, kjer sta uživala v sončnem zahodu. Denisu se je izlet zdel popoln, Metka pa je doživela pravo romantiko. Metka: “Znaš ti izbirati neke romantične trenutke.” Denis: “Seveda, za tebe vse.”

icon-expand Romantika FOTO: POP TV

Tanja, Mitja in Sonja pa so presentili Damjana Šalamuna in njegovo Barbaro, ki sta se spoznala v četrti sezoni Ljubezni pod domače, in povila lepo štručko. Njuna dojenčica je bila takrat stara komaj mesec dni. Sonja je bila raznežena: “Iz njiju seva nekakšna toplina in harmonija.” Pojasnila je, da je bil Damjan favorit njene tete, zato je bila vesela, ker je lahko spoznala njegovo lepo družinico. Damjan je Mitju zaupal recept ljubezen: “Dovolj zaupanja, medsebojnega razumevanja, tudi kompromisov, vse mora biti.” Mitja pa se je čudil, ker je Damjanu uspelo zdržati ob toliko kandidatkah, na koncu pa je eno celo obdržal. Povedal je tudi, da sam še ni pripravljen na družino.

icon-expand Damjan Šalamun, Barbara Pastirk in takrat komaj mesec dni stara lepotička Ajda Zarja. FOTO: POP TV

Mihaela in Matej sta, okrašena z novima tetovažama, šla prenočit v hotel. Mihaela: “Mogoče je danes tista noč, ko si bova končno razkrila vse tetovaže, ki jih imava.” Matej je Mihaeli poklonil prstan, ki ga je izdelal sam, rekoč, da bo na kolena šel ob kakšni drugi priložnosti s pravim prstanom. Mihaela: “Pustimo se presenetiti.”

icon-expand Prstan za Mihaelo, a še ne zaročni. FOTO: POP TV

