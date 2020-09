Izpadli Marjan: Jacqueline ni za kmetijo, bi jo pa pojedel

Marjan Berdajs iz Šmartnega pri Litiji je eden od petih snubcev, ki jih je Jacqueline Kale povabila na hitre zmenke. Videti je bilo, da ga je junakinja podeželja povsem očarala. Tega ni skrival na zmenku z njo, ko je izjavil, da bi jo kar pojedel, in še danes pove: “ Ja, saj je bila vsem všeč, ne samo meni. ”

Toda Marjanova pot v Ljubezni po domače se je po prvem zmenku tudi končala. Jacqueline je k sebi domov povabila ostale snubce, saj je bil zanjo prestar. Marjan komentira: “Jaz pa staro iskat, da bom še z njo imel delo. Moški mora zmeraj mlajšo imeti.” Jacqueline bi bila, kar se starosti tiče, prava zanj, toda kot je spoznal na hitrem zmenku, ni za življenje na kmetiji. Marjan: “To je čisto drugače, kot je bilo včasih. To so bolj mestne ženske.”

Očitno ostalih snubcev to ne moti, vprašanje pa je, kdo jo bo na koncu uspel očarati. Marjan uspeh na ljubezenskem področju pripisuje posebni veščini: “Moraš znati dobro govoriti. Nakladač moraš biti.” Sam je bolj mož dejanj, ne besed.