'Zunajserijska' Metka čaka ljubezenska pisma pogumnih visokih temnolascev

Metka Krajnc je teta in najboljša prijateljica Mihaele Krajnc. V peti sezoni Ljubezni po domače bosta sorodnici skupaj iskali sorodno dušo. Korošica, ki se še navaja na nepričakovano prepoznavnost, je po koncu dolgoletne zveze pripravljena odpreti novo poglavje v svojem življenju.

Metka Krajnc je šla od doma, ko je bila stara 17 let, a se je po desetletju mestnega življenja vrnila na kmetijo. Metka: “Tisti mir, to mi paše.” Na vprašanje, ali bi se moral njen izbranec bati, da mu bo pobegnila nazaj v mesto, v smehu odgovori: “Odvisno od tega, kako se bo potrudil.” In dodaja, da bi si lahko uredila gnezdece kar na bratovi oziroma bodoči Mihaelini kmetiji. Metka: “Možnost je, kmetija je dovolj velika, hiša je res ogromna, razumemo se pa tudi.”

icon-expand Metka in njena nečakinja Mihaela skupaj v Ljubezni po domače FOTO: POP TV

Metka ima za seboj 13-letno zvezo: “Mlada sem bila, leta pa gredo ... Malo se spremeniš, odrasteš in potem ugotoviš, da to ni to.” Njen nekdanji fant jo je poskušal ponovno osvojiti, a mu je ni uspelo prepričati. Metka: “Po dolgi zvezi mi je pasalo, da sem si vzela čas zase ... Se navadiš biti sam in mi je prav fajn.” Vendar je po skoraj petih letih samskega življenja začutila, da bi bil morda čas za spremembo.

Morda ji bo življenje spremenil prav šov Ljubezen po domače. Trenutno skupaj s še sedmimi junaki pete sezone čaka ljubezenska pisma. Metka upa, da ji bodo pisali temni, močni moški z brado. Metka: “Pomembno mi je, da je malo večji od mene. Morda bolj rockerski tip, ampak vse v mejah normale.” Kar je v njenem primeru malce širši pojem, saj je tudi sama izvenserijska. Tako ona kot Mihaela sta v predstavitveni oddaji pritegnili veliko pozornosti s svojim videzom, obe s svojo pričesko, dolgimi nohti in tetovažami. Metka: “Čeprav sem rekla, da ne bom nikoli zabrita kot Mihaela. No, ta nikoli se mi vedno maščuje.” A obenem zatrdi, da dolgih las ne bo imela nikoli, pa čeprav bo to želja katerega od izbrancev. Metka: “Njegov problem. Jaz bom taka, kot je všeč meni.” Poleg dela na kmetiji jo veseli ustvarjanje na različnih področjih, od slikanja do izdelave nakita. Potem ko je zaključila s šolanjem za trgovko ekonomsko tehnico, se je preusmerila v stiliranje nohtov. Trenutno je na bolniški, saj si je med vožnjo s kolesom zlomila ključnico, komaj pa čaka, da se začnejo snemanja Ljubezni po domače.

icon-expand Metka se bo prepustila toku dogodkov FOTO: Jan Filip Jordan Frangeš

V življenju jo je najbolj zaznamovala smrt očeta. Metka: “Takrat me je povsem sesulo, ampak sem se pobrala.” Mamo še ima in njena reakcija na novico, da bosta kar dve družinski članici sodelovali v Ljubezni po domače, je bila prav zanimiva. Metka: “Ko sva ji povedali, je bila najprej tiho, potem je pa rekla, da res upa, da se mogoče res najde kdo pravi, ker zdaj pa že vsi čakajo, da pripeljem nekoga domov.” Metka je presenečena nad pozitivnimi odzivi, ki jih je deležna, odkar je postala prepoznavna. Metka: “Tudi moji prijatelji, znanci, še sošolke iz srednje šole, s katerimi se nismo videli že več let, so reagirali zelo pozitivno. Tudi v kakšnem lokalu me ljudje kar opazijo. Danes sva bili s prijateljico na Veliki Planini, so me kar ustavljali. Na to se še nisem navadila, ampak je zanimivo. Že prvi članek o Ljubezni po domače, ki je bil objavljen, takrat se je skoraj telefon vžgal.” Če je prijazna Metka ogrela tudi vaše srce, ji pišite na naslov Ljubezen po domače, p. p. 777, Ljubljana ali izpolnite spodnjo prijavnico.