Jacqueline je uživala v masaži: Lahko nadaljujeva cel dan

Sandi je najbolje zmasiral Jacqueline Kale in si prislužil težko pričakovani zmenek z junakinjo. Janez Marn naj bi se ponoči predajal strastem z novo snubko Mojco, Metka Šeškar pa je odslovila delovnega Franca.

Jacqueline napove seksi nalogo Jacqueline Kale in njeni snubci so prespali v isti hiški in Sandi je priznal, da ga je ponoči mikalo, da bi šel k njej, a se je zaradi kavalirske narave zadržal. Junakinja je nato napovedala, da ima zanje "seksi nalogo”, ob čemer je Miran začel težko dihati: "Uau, uau.” Nestrpni so bili tudi ostali snubci, ki so se spraševali, kaj jih čaka.

icon-expand Jacqueline in razgreta okolica FOTO: POP TV

Golobčka se vrneta, nasmejana do ušes Tanja Postružnik Koren je obiskala snubce Metke Šeškar, ki so bili zaskrbljeni, ker pobeglih golobčkov ni bilo od nikoder. A sta se kmalu prikazala, nasmejana do ušes. Metka se je branila, češ da še sama ni vedela, kam jo Jože pelje. Vsa navdušena je povedala, s čim jo je presenetil. Marjan: “Jaz bom v sebi to vse predelal, čeprav mi nekako konkurira v potezah, ki so tudi moja lastnost.”

icon-expand Metki ni bilo jasno, zakaj kisli obrazi ... FOTO: POP TV

Glasni zvoki iz spalnice Sabina je povedala, da so jo ponoči prebudili glasni zvoki, ki so prihajali iz spalnice. Sabina: “Zjutraj sem šla pogledat posteljo, če je cela.” Janez Marn je povedal: “Te informacije o najinih spolnih odnosih so lažne in vržene v temo.” Sabina pa je vztrajala, da so mu hormoni povsem podivjali: “To je normalno. Človek ni imel nobene ženske tukaj že veliko let.” Janez pa: “Ima tisti njen jeziček zelo nabrušen in to rada sproži in dela nevihte pred sončnim zatonom.”

icon-expand Sabina: Zjutraj sem šla pogledat posteljo, če je cela. FOTO: POP TV

Jože spet izbruhne: A ste vi normalni?! Metka je začela sumiti, da so njeni snubci imeli zabavo v njenem bazenu. Metka: “Ne more nekdo v mojo hišo ene tuje ljudi voziti.” Franc se je šalil in namigoval, da so imeli družbo mačk, nakar je Jože udaril po mizi: “A so bili tu ponoči ljudje, ki ne spadaj v ta kontekst?” Ko ni dobil konkretnega odgovora, ga je že drugič zapopadla sveta jeza: “A ste vi normalni?! Kaj ste ljudje ali ste živali? Ker ljudje se ne obnašajo tako.” Branko je ocenil: “Zdravniško ga je treba malo pregledati.” Marjan: “Jože dostikrat izbruhne zaradi neke svoje nemoči ... Jaz to lahko prenesem.” Nato je Tanja povedala, da bo morala Metka izločiti enega snubca in odločila se je za Franca. Spomnila ga je na obljubo, da se ne bo dotaknil alkohola: Metka: “Ampak si me spet, ponovno razočaral.”

icon-expand Branko: Zdravniško ga je treba malo pregledati. FOTO: POP TV

'Uživala sem, lahko nadaljujeva cel dan’ Jacqueline je svoje snubce presentila ovita v brisačo in napovedala tekmovanje v masiranju, zmagovalcu pa obljubila zmenek. Boštjan se je edini pohvalil, da zna masirati, a ko je odvrgla brisačo, je kar otrpnil, masaža pa zaradi njegove nervoze ni bila za petico. Sandi se je postavne Jacqueline lotil energično in videti je bilo, da je junakinji masaža všeč. Izbrala je prav njega: “Uživala sem. Lahko nadaljujeva cel dan.” Sandi je bil vzhičen: “Kot da bi bil svetovni prvak.”

icon-expand Sandi očitno dobro masira FOTO: POP TV

Strasten poljub Janez Marn je svoja dekleta peljal na strelišče, da bi "odpikale negativno energijo”. Napovedal je, da bo najboljša lokostrelka dobila "vroč, močan poljub”. Katarina je bila najuspešnejša, zaradi poljuba pa je bilo zelo nerodno: “Ker nisem tega navajena, ampak s tem poljubčkom sem tudi jaz zadovoljna.” Nato je Janez malce priredil pravila in poklical še Mojco, ki ga je zgrabila in strastno poljubila. Povedala je, da so njegovi poljubi zelo zanimivi: “Ima take velike ustnice in to je bilo ful dobro.”

icon-expand Najprej je bila na vrsti Katarina, nato Mojca FOTO: POP TV

'Jaz se ne vidim s tabo’ Franc je bil razburjen, ker ga je Metka odslovila: “Jaz nisem takšen človek, kot si ona misli.” Glede deklet se je samo šalil prepričan je bil, da bi se lahko lepo ujela z Metko. Povedal ji je, da je naredila napako, ker ga je odslovila, saj je pravi kavalir zanjo, le več časa bi mu morala dati. Metka pa: “Jaz se ne vidim s tabo.” Namenila sta si še dolg objem, a Metki ni bilo težko, Franc pa je imel solzne oči.

icon-expand Francu je bilo težko pri srcu FOTO: POP TV

Najlepši zmenek za Jacqueline Sandi in Jacqueline sta se odpravila na zmenek. Snubec je junakinjo zasipaval s komplimenti, povedal je, da ga je navdušila in mu je zelo všeč. Zanimalo pa ga je, če je tudi on všeč njej, a je povedala, da tega ne bo razkrila do konca oddaje. Nato ga je le pohvalila, češ da je prijeten, simpatičen in zabaven. Razveselila ga je z izjavo, da je bil to zanjo najlepši zmenek. Tudi on se je po zmenku počutil fantastično.

icon-expand Sandi: Res si mi všeč. FOTO: POP TV

'To nikamor ne pelje' Sabina je na zmenku takoj skritizirala Janezovo obnašanje, on pa se je branil, da se preveč jezi: “Si preveč razburljiva, po domače nataknjena.” Sabina pa: “Jaz mislim, da imam za kaj biti.” Motilo jo je, ker eno govori, drugo pa dela, da se je ponoči denimo posvečal Mojci, zjutraj pa je laskal njej. Sabina: “To nikamor ne pelje. Moraš se odločiti za eno, drugo, tretjo, in biti resen in biti zvest tej ženski, katero hočeš imeti.” Ko se je branil, češ da je njegova dolžnost, da se posveča vsem dekletom, pa je vzkipela. Janez se je takrat počutil, kot da bi bil obsojen na smrt. Obljubil ji je, da se bo spremenil, ona pa je napovedala strog nadzor.

icon-expand Sabina: Glej me v oči, ko se pogovarjam s teboj! FOTO: POP TV

