Jacqueline je v srečni zvezi, a ne z Zlatanom

Jacqueline Kale ni našla sorodne duše v Ljubezni po domače, a je kmalu po koncu snemanja v njeno življenje prišel Zlatan. Zagrebčan jo je spremljal in občudoval v šovu Ljubezen na vasi, stike pa sta navezala na Facebooku. Ko sta se začela srečevati v živo, se je med njima prebudila ljubezen, zaradi katere je njen izbranec prišel na snemanje zadnje oddaje. Gledalcem se ni samo predstavil, razkril je tudi, da je svojo Jacqueline prav tisti dan zaprosil za roko. Napovedal je, da bo poroka 20.2.2020.

A Jacqueline danes ne nosi zaročnega prstana, niti se z Zlatanom ni sprehodila do oltarja. Njune poti so se namreč razšle. Jacqueline: "Zlatan ni bil to, kar sem pričakovala, in se je zveza kmalo končala."