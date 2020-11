Jacqueline Kale 'hipnotizirala' komentatorje na kavču

Medtem ko so je večina komentatorjev Ljubezni po domače na kavču spraševala, koliko resnice je v trditvah snubk, da sta bila Janez Marn in nova tekmica Mojca intimna, je bil Gašper Hafner prepričan: “Saj vidiš, kako je nasmejana. Seveda sta.” Janezovo napoved, da si bo najboljša lokostrelka prislužila vroč poljub, je Tamara Korošec pospremila z izjavo: “Se pa splača potruditi.” Doroteja Knehtl pa odločno: “Ne.” In ko je Sabina privila Janeza, so bili Roženovi bolj na strani junaka podeželja. Teja: “Že zdaj ga tako maltretira in komandira. Potem pa imej takšno babnico. Se ti ja zmeša.”