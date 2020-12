Jacqueline odslovi Sandija, a tudi Jože na koncu ostane praznih rok

Jacqueline Kale je za romantično potovanje izbrala Jožeta, a ga je čakalo razočaranje. Dobil je občutek, da je junakinja sodelovala v oddaji samo zaradi lastne promocije. Med Janezom Rebernikom in Darjo je vzplamtela strast, Damjan Šalamun pa je bil zaljubljen in srečen, ker je spoznal Barbaro.

Janez bi imel Darjo za ženo Darja se je po nepozabni noči, ki jo je z Janezom Rebernikom preživela na Veliki planini, spomnila na njegovo ljubezensko izpoved. Priznala je, da jo je presenetil, in dodala: “Tudi jaz te imam rada, Janez.” Junak si je želel, da bi Darja postala njegovo dekle: “Pozneje pa tudi moja žena in pa mamica kakšnega otroka.” Darja mu je iskreno povedala, da si ne predstavlja življenja z njegovimi starši pod isto streho, pa čeprav sta zlata človeka. Janez jo je potolažil, češ da sta mu enako predlagala že onadva. Želel si je, da njun izlet ne bi imel konca, Darja pa je upala, da je to lep začetek njune skupne poti.

Sabina bi se preselila k Janez Marnu Janez Marn je noč, ki jo je preživel s Sabino, videl malce drugače kot njegova izbranka. Sam je menil, da je bila polna vročih energij, Sabina pa jo je opisala kot mirno in udobno. Junak je povedal, da jo je vso noč stražil, da je ne bi kdo ukradel. Kasneje sta šla igrat mini golf in Janez ji je namenil vso svojo pozornost. Ker je bila vesela in nasmejana, je užival v njeni družbi, zdelo se mu je tudi, da med njima vre. Sabina pa je povedala, da se bo takoj preselila k njemu, če bo le dobila službo v bližini njegove kmetije.

Damjan srečen, da je spoznal Barbaro Damjan Šalamun in Barbara sta se prebudila ob sanjskem razgledu na morje, nato pa uživala pri zajtrku ob bazenu. Barbara: “Nekako si ne morem predstavljati, da bi katera druga bila tu s teboj.” Damjan je napovedal, da si bosta tudi v prihodnje vzela čas za uživanje, a je bil realen, da bo za to treba tudi delati. Kasneje je med potapljanjem užival sam, saj se je Barbara ustrašila, a je bil junak izredno razumevajoč in je tudi mislil nanjo. Prinesel ji je školjke in oklep rakovice, ki jih bo lahko imela za spomin na njun pobeg. Kasneje jo je med romantično večerjo spraševal o njenih željah glede poroke in spoznavanja njunih družinskih članov. Barbara je povedala, da sta zaljubljena, in Damjanovi pogledi so to samo še potrdili. Damjan: “Barbara je prava punca. Srečen sem, da sem jo spoznal.”

Tanja priskoči na pomoč Jožetu Metko Šeškar in Jožeta je presenetila ljubezenska pomočnica, Tanja Postružnik Koren. Izbranec ji je namreč zaupal, da je pričakoval drugačne Metkine reakcije, a je naletel na visok zid. Junakinja je povedala, da se vse odvija prehitro in da se je res ustrašila, ko je zveza začela postajati resna. Bala se je, da bi se preveč navezala, nato pa doživela razočaranje. A je na koncu le obljubila, da se bo prepustila in da ji bo to tudi uspelo. Doslej ji je namreč uspelo vse, kar si je zadala. Metka: “Začnimo novo zgodbo.”

Jacqueline se poslovi od Sandija Jacqueline Kale je bila zadnja, ki je sprejela končno odločitev. Jože jo je s pogledom skušal prepričati, naj za potovanje izbere njega. Bil je ponosen, ker je slišal lepe komplimente na svoj račun, a je s pohvalami razveselila tudi Sandija. Nato je priznala, da do nobenega izmed snubcev ni začutila globljih čustev. Ker ni želela prizadeti Sandija in mu vlivati lažnega upanja, se je odločila za Jožeta, ki je bil ob tem presrečen in je skoraj zajokal. Sandi pred slovesom: “Mogoče je začutila pri meni, da sva se na nek način zbližala.”

Razočaranje za Jožeta Jacqueline in Jože sta se še isti dan odpravila na Bled. Junakinja je povedala, da je bila na začetku snemanja prestrašena, saj nihče ni pritegnil njene pozornosti. Kasneje pa je v družbi snubcev uživala, a je hkrati opazila, da so se zagledali vanjo. Jožetu je priznala, da jim ni želela vlivati lažnega upanja, in Jože je cenil njeno iskrenost. Nato je še razkrila, da ga je na izlet povabila, ker je bila prepričana, da nima nobenih pričakovanj. A se je zmotila, kajti Jože je prav tako gojil čustva do nje, le da tega ni znal pokazati. Jože: “To se meni ne zdi najbolj pošteno ... Naj se ne prijavljajo tisti, ki se želijo promovirati. To ni oddaja za promocijo.” A ji tega ni povedal, saj je želel, da se lepo razideta.

