Jacqueline pričaka snubce: So se mi malo tresla kolena, ker je bila poleg mene

Štirje snubci so potrkali na vrata junakinje Jacqueline Kale, ki je na zmenek povabila najmanj zagretega Maja. Mladenič si je oddahnil, ko je izvedel, kaj pričakuje od njega. Franc Jarc pa je na zmenek povabil Joži, ki je po desetletjih samskega življenja prekipevala od strasti.

'Mene ne bo okrog prinesla, sem predolgo z ljudmi delala' Anamarija je imela za seboj neprespano noč, saj sta Joži in Esmeralda poleg nje “drva žagali”. Joži: “Pa to je zdravo.” Anamarija: “Saj razumem, ni problema, saj ne moreš vplivati na to, ampak jaz nisem spala.” Joži: “Zakaj pa si nisi ušesa zamašila?” A bolj ko to je Joži zanimalo, kaj sta počela s Francem na zmenku. Priznala je, da je malo ljubosumna nanjo. Joži: “A sta se kaj šlatala? A sta se kaj poljubljala?” Anamarija: “Ne.” Joži: “Potem pa to ni bil zmenek.” Napovedala je, da bo sama šla takoj v akcijo, in ocenila, da bo Franciju težko živeti z Anamarijo, če jo bo izbral. Zdi se ji namreč, da bo imela glavno besedo in da ima “težek karakter”. Joži: “Mene ne bo okrog prinesla, sem predolgo z ljudmi delala.”

icon-expand Joži: Ko bova midva imela zmenek, bova prišla čisto brez trebuhov nazaj FOTO: POP TV

'Če bi vedel, da si v takšni pozi ...' Josip se je pogovoril s Francem, ki se je zaradi veseljačenja počutil slabo: “Včasih pride takšen dan, da prekoračiš meje.” Toda Josip je bil prepričan, da ima problem: “Res ga imaš, mi je zelo žal.” Svetoval mu je, naj si poišče pomoč, tako kot je pred leti to storil sam. Branko pa je medtem Metki prinesel zajtrk v posteljo. Junakinja podeželja je priznala, da kaj takšnega še ni doživela v svojem življenju. Branko: “Jaz sem mislil, da bo kar padla iz postelje.” Povedal je še: “Če bi vedel, da si v takšni pozi, pa levo, desno, bi že opolnoči malo trkal.” Toda Branko je Metko preveč spominjal na nekdanjega moža: “Ker je bolj organizator ... Ampak mu bom še dala možnost, da se izkaže.”

icon-expand Branku so všeč ženske v horizontali FOTO: POP TV

Tresoča kolena in metuljčki

Jacqueline Kale je svoje snubce pričakovala v stanovanju. Napovedala je, da bo na začetku stroga do njih. Boštjan je prišel prvi, s šopkom rož in novo frizuro. Boštjan: “So se mi malo tresla kolena, ker je bila poleg mene. V trebuhu sem imel metuljčke, in se je čutilo, da mi tudi srce hitreje bije.” Povedal ji je, da jo je pogrešal. Tudi Miran ni prišel praznih rok. Boštjan je ob njegovem prihodu napovedal borbo, obenem pa je bil mnenja, da Miran nima možnosti za zmago. Ko je prišel Sandi, je junakinja dobila še tretji šopek. Na koncu je prišel še mladi Maj, a brez šopka, Jacqueline pa je napovedala izzive zanje.

icon-expand Jacqueline je dočakala svoje mušketirje FOTO: POP TV

Na zmenku po skoraj pol stoletja Franc je na zmenek povabil Joži in tega se je zelo veselila, saj ni bila na zmenku od svojega 22. leta. Junak podeželja jo je razveselil, saj ji je izpolnil srčno željo. Po dolgih letih je znova jezdila. Povedala je, da je odraščala v zelo revni družini na Dolenjskem, kjer so poleg ostalih živali imeli dva konja. Franc je priznal, da je zelo pogumna in da si sam ne bi upal kar tako splezati na konja. Zahvalila se mu je s poljubom, ki so se v nadaljevanju zmenka kar vrstili.

icon-expand Joži ni čakala na maj FOTO: POP TV

Franc verjame, da mu bo Metka oprostila Franca je na zagovor poklicala še Metka. Povedala je, da ji ni bilo všeč, ker je veseljačil, on pa se je opravičil. Zagotovil ji je, da to ni stalnica v njegovem življenju, a mu tega ni verjela. Povedala je, da je bil eden njenih favoritov, saj vidi delo in je sposoben, bi pa bil alkohol prevelika ovira zanjo. Franc je bil skoraj 100-odstotno prepričan, da mu bo oprostila. Obljubil je, da se odslej alkohola ne bo niti dotaknil. Maj se ustraši zmenka Boštjan je začutil željo, da bi zapel Jacqueline: “Rad pojem. To sem si želel že kot otrok.” Počutil se je, kot da nastopa na velikem odru. A Jacqueline je bila bolj kot nad njegovim navdušena nad Majevim petjem. Ker je začutila toploto, energijo in pogum, je na zmenek povabila njega. Toda Maj se je ustrašil, saj povabila ni pričakoval: “Ne! Ne!”

icon-expand Maj, ko ga je Jacqueline povabila na zmenek FOTO: POP TV

'Kaj bi se midva kaj zmenila za to?' Joži je Franca kar naravnost vprašala, kdaj je bil nazadnje intimen z žensko. Povedal ji je, da vse od partneričine smrti devet let nazaj. Joži se je pošalila, da se je pri njej “že skoraj zarastlo”, kajti sama ni bila intimna z moškim že skoraj 30 let. Nato ga je kar naravnost vprašala: “Kaj bi se midva kaj zmenila za to?” Franc: “Za poskusiti bi bilo, koliko bi pa uspelo, je pa drug problem.”

icon-expand Joži in Franc sta se dotaknila intimnih zadev FOTO: POP TV

'Lahko bi bil njen sin' Maj je bil pred zmenkom Jacqueline precej nervozen, Jacqueline pa ga je vprašala, če bi ji pomagal pri odločitvi glede ostalih snubcev. Obljubil ji je, da bo postal njen vohun. Njegovi tekmeci, pa so si medtem belili glave z vprašanjem, zakaj je na zmenek povabila Maja. Sandiju se je poteza zdela bizarna. Boštjan: “Lahko bi bil njen sin.” A slednji se je tudi hitro potolažil, češ da ga verjetno namerava prvega poslati domov.

icon-expand Jacqueline in njen vohun FOTO: POP TV

Joži je v nebesih Franc je po prihodu z zmenka ugotavljal, da se njegove dame gledajo vse bolj postrani. Franc: “In to mi ni všeč.” Joži pa je bila nadvse zadovoljna, Esmeraldi se je celo dozdevalo, da je v nebesih. Anamarija pa: “John je moški, ki se trudi, da bi v življenju vsem ustregel, samo sebi ne.” Esmeraldo je zanimalo, če sta se na zmenku poljubljala, a tega nista želela izdati. Anamarija je bila ob tem zelo slabe volje, Joži je opazila, da je sploh ni pogledala v oči. Sandi bi bil Jacquelinin zajček Maj je izvedel, da mora biti pri vohunjenju pozoren na iskrenost ostalih snubcev. Jacqueline je zanimalo, kakšen namen imajo, ali so prišli zaradi ljubezni ali po prepoznavnost. Maj je povedal, kakšno mnenje si je ustvaril o njih. Sandi se mu zdi iskren, Miran pošten, glede Boštjana pa se ne more opredeliti. Na Sandijev predlog je šla trojica medtem raziskat stanovanje. Šli so v spalnico, kjer so preizkusili posteljo in se spraševali, kdo je Jacqueline podaril plišaste igrače. Sandi je izrazil željo, da bi bil njen zajček, da bi se ponoči stiskala z njim.

icon-expand Snubci v Jacquelinini spalnici FOTO: POP TV