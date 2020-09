Jacqueline s svojim stasom povsem razvnela očarane snubce

V nocojšnji oddaji Ljubezen po domače bosta znana še zadnja junaka, ki bosta svoji sorodni duši iskala pred kamerami. Tanja Postružnik Koren bo obiskala Metko Šeškar , Janeza Rebernika , Mateja Šuštariča in Davida Vidmarja , ki so jo nestrpno pričakovali.

Janez Marn ne bo imel takšne sreče. Ker bo pozabil na darila za svoje snubke, bo deležen grdih pogledov in očitkov. Temperamentna Štajerka Danica Sentič se bo hudovala: " To je tako, kot da bi jaz pozabila sebe doma. Nemogoče!"

Takoj po oddajipane zamudite novosti letošnje sezone – Ljubezen po domače na kavču. V njej bodo najbolj zabavni in prepoznavni obrazi preteklih sezon komentirali dogajanje v šovu. Na kavču bodo jezikavi konkurentki Doroteja Knehtl in Tamara Korošec, brata Gašper in Jaka Hafner ter Korošca Jože Rožen in hči Teja.