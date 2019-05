Jaka je našel svojo Saško, snidenje sta zapečatila z vročimi poljubi

Jaka Hafner je po Kajinem posredovanju našel Saško in jo peljal na razvajanje. Poljubov ni manjkalo, a tudi dvomov njegove izbranke ne. Jože Rožen se je moral posloviti od kar dveh svojih izbrank, Darja Tomažin pa je svojega Nejca s težkim srcem prepustila Moniki.

Seks in žganci Jože Rožen je svoje dame razvajal z žganci, toda njih je bolj zanimalo, kako se je imel na zmenku z Jadranko. Zdelo se jim je, da drugače gleda nanjo, odkar jo je videl lepo urejeno. Jožica je želela izvedeti, kdaj bosta šla pogledat njegove konje, saj bi rada jezdila, pa je družba zabredla v bolj žgečkljive vode, nakar je podeželskemu junaku očitala: "Govoriš samo o seksu." Meri pa je opazila: "Ona se dela fino, ampak v resnici ni tako fina."

Jožetove navihanke FOTO: POP TV

'A sem ti rekel, a te bom našel?' Jaka Hafner pa je medtem že premagoval kilometre, da bi našel svojo Saško. Ta je po odhodu z njegove kmetije nujno potrebovala pogovor, saj je bila zmedena ob poplavi čustev in občutkov. Dobila se je s Kajo, ki jo je kregala, češ da ne bi smela oditi zaradi mlajših konkurentk. Jaku je tudi skrivoma sporočila, da je Saška z njo, saj je želela, da se pogovorita. Ko ji je Saška zaupala, da je utrujena in se ne more več boriti za Jako, je ta izstrelila: "Saj se ne boriš več, saj že imaš, kar imaš." Saška je dvomila v to, prepričana je bila, da Jaka potrebuje mlajše dekle in da je sama prestara zanj. V tistem trenutku se jima je pridružil podeželski junak. Jaka: "A sem ti rekel, da te bom našel?" Dodal je, da jo ima preveč rad, da bi jo spustil iz rok, Saška pa je bila povsem presenečena.

Našel jo je in je ni hotel izpustiti iz rok. FOTO: POP TV

Darja se zaljubi na prvi pogled Marko je presenetil Darjo Tomažin in ji prinesel kužka Paja. Ideja je zrasla na zeljniku vseh izbrancev, ki so se ji želeli zahvaliti za gostoljubje. Bila je ljubezen na prvi pogled, povedala je, da je bila to njena dolgoletna želja. Marko je izkoristil priložnost za ljubezenski nagovor, samega sebe je videl kot idealnega partnerja zanjo. Darja se je spraševala, kako bi se ujela z njegovo hčerko, in bilo mu je zelo všeč, da je mislila tudi nanjo.

Pajo je takoj osvojil Darjino srce. FOTO: POP TV

Snidenje sta zapečatila s poljubi Jaka je povedal Saški, da sta drugi izbranki šli domov, ni pa ji hotel povedati, kako jo je našel. Bil je zadovoljen, srečen, od srca se mu je odvalil kamen. Ko ju je Kaja zapustila, sta se začela poljubljati, nakar je Jaka Saško povabil v toplice, kjer bi si lahko malo odpočila, se sprostila in se posvetila drug drugemu.

Saška se ni branila poljubov. FOTO: POP TV

Ali je Nejc zapravil ključ do Monikinega srca? Monika Košenina je presenetila Nejca, ki je priznal, da jo je pogrešal. Opravičil se ji je za besede, ki jih je izrekel v hlevu. Všeč mu je bilo, ker je bila razumevajoča, ona pa ga je videla v povsem drugačni, bolj všečni luči. Obljubil je, da se bo potrudil zanjo in da si je Darja kar sama kriva, ker mu jo je predstavila, da pa bosta ostala prijatelja. Izmenjala sta še telefonski številki in se poljubila. In potem se je zgodilo, Nejc jo je udaril po zadnji plati in si prislužil klofuto. Ali je zapravil ključ do Monikinega srca?

Nejc po klofuti: "Njami, njami." FOTO: POP TV

Jože mora izločiti kar dve izbranki Jože Rožen se je moral odločiti, s katero izmed svojih dam si ne predstavlja skupne prihodnosti. Jadranka ga je pohvalila, češ da je pošten, priden, delaven in zabaven. Jožici se je zdelo, da se za svoja leta včasih obnaša otročje. Darinka je povedala, da je veseljak, ampak ni človek, ki bi bil doma. Meri se zdi super fant, vesele narave, nima pa kuharskih veščin. Jože se je nato poslovil od tiste, ki je sama vseskozi govorila, da bo šla, in to je bila Jadranka. Menil je, da je predivja zanj, ona pa je bila na videz malce razočarana.

Jadranka upa, da jo bo Jože še kaj poklical. FOTO: POP TV

A posloviti se je morala še ena izbranka in Jože se je na hitro odločil za Jožico, ki je povedala, da je imela tak občutek, saj da med njima ni bilo simpatije ali kemije. Jože je še pojasnil, da je za razliko od Jadranke Jožica zanj premila.

Ni bilo kemije, ni bilo simpatije. FOTO: POP TV

Darja se s težkim srcem poslovi od Nejca Darja se je želela pogovoriti z Nejcem. Povedala je, da ji je prirasel k srcu, a bi si želela, da bi bil starejši. Bilo ji je zelo hudo, saj ga ima rada kot prijatelja. Nejc: "Sama si kriva, ker si mi Moniko predstavila." Darja mu je povedala, da srečo privošči tudi svoji prijateljici Moniki in da je ne sme razočarati, ker potem ne bosta več prijatelja. Objela sta se in poljubila, Nejc ji je položil na srce, naj dobro izbere, nato pa sta se poslovila.

Ko bi le bil nekaj let starejši ... FOTO: POP TV

Romantično prepričevanje Jaka je poskušal prepričati Saško, da sta si usojena. Peljal jo je na večerjo, kjer ji je delil komplimente, njej pa se je vse skupaj zdelo prehitro. Na vprašanje, ali bi se bil pripravljen preseliti skupaj z njo v njeno sanjsko mesto, je odgovoril: "Nisem privezan, imam prosto pot, lahko grem." Pa mu spet ni verjela, a ji je zagotovil, da misli resno. Zahvalila se mu je za lep večer, pa za to, da jo je izbral. Všeč ji je bilo, ker se je tako zelo trudil. Jaka: "Saj te nisem jaz izbral. Moje srce te je izbralo." Ona pa je še opozorila, da zna biti zelo zahtevna.

Jasno kot beli dan, Jaka bi na romantični večerji najraje snedel kar Saško. FOTO: POP TV

