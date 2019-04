Jaka povsem pretresen zaradi Saškine napovedi

Na Hafnerjevi kmetiji se dramatični zapleti kar vrstijo. Potem ko je Kaja naznanila svoj odhod, je Saška povsem obupala. Povedala je, da ne verjame v ljubezen in naznanila svoj odhod, zaradi česar je bil mladi podeželski junak povsem šokiran.

Miha Božič je vso noč premišljeval, katero dekle bi izločil. Miha: "Ker vem, da bom eno prizadel in ni mi vseeno." A je Tanja Postružnik Koren imela drugačne načrte. Izvedeli smo, da je Ksenija začela gojiti čustva do podeželskega junaka, in upala je, da bo ostala na njegovi kmetiji. Miha pa je upal, da mu je Tanja pripeljala dekle, ki bo zasedlo Leonidino mesto. A je izvedel samo to, da vsa tri dekleta ostajajo pri njem, da se bo morda lažje odločil.

Ksenija je zaupala Tanji, da je zaljubljena v Miho. FOTO: POP TV

Jaka Hafner pa se je moral posloviti od ene svoje izbranke. Jaka: "Jaz štirih ne morem imeti, jaz imam lahko samo eno." Pa mu je delo olajšala Kaja, ki se je sama javila, da gre domov. Kaja: "Ker bi rada prepustila možnost vsem ostalim puncam, ki imajo resne namene, neka resna čustva." Povedala je, da se je na njegovi kmetiji imela zelo lepo in vsem zaželela srečo. Kasneje pa je pojasnila, da je takšno odločitev sprejela, ker je opazila, da so med Saško in Jako iskrena čustva. Saška pa je bila šokirana, ker se je zelo navezala nanjo.

Kaja se je poslovila FOTO: POP TV

Jožeta Rožena je njegova hči Teja zaslišala, kako kaže z njegovimi dekleti. Ko se je razburil, češ da je to njegova stvar, je odrezala: "Tvoja? Jih bom tudi jaz imela v bajti. Boš kakega satana privlekel, kdo jo bo pa prenašal?" Opazila je, da je njen oče zelo živčen. Njegove gospe pa so medtem skovale načrt, da se bodo med pripravami na igro Romeo in Julija skregale.

Teja: "Boš kakega satana privlekel, kdo jo bo pa prenašal?" FOTO: POP TV

Ko sta Barbara in Anica izvedeli, da nobena ne bo šla domov, sta bili zelo presenečeni. Super se jima je zdelo tudi to, da ima Miha rad starejša dekleta, saj to pomeni, da sta v prednosti.

Ko sta izvedeli, da ta dan ne bo izločanja. FOTO: POP TV

Saška je spraševala Kajo, zakaj se je odločila za odhod domov. Povedala ji je, da ji ni všeč tekmovalnost med dekleti, poleg tega je videla, kaj imata z Jako. Kaja: "Mislim, da je to resnično in da se moraš za to boriti, ne glede na vse ostalo." Dodala je, da se ji Jaka zdi pošten fant, Saška pa je imela zelo slab občutek, a v zvezi z drugima izbrankama.

Kaja dopoveduje Saški, naj se bori za poštenega Jako FOTO: POP TV

Jožetove izbranke pa so udejanile svoj načrt in so se med vajo res začele prepirati. Celo Jožica je povzdignila glas in se povsem vživela. Jožetu se je vse skupaj zdelo nenavadno, sočustvoval pa je z Jožico, ker je mislil, da se je trojica res spravila nanjo. Se mu je pa kregarija tudi malo dopadla.

Zaigrani kreg na Jožetovi kmetiji FOTO: POP TV

Saška je po Kajinem odhodu govorila z Jako. Izvedeli smo, da ne zaupa moškim. Omenila je, da ima doma otroka, ki jo čaka. Jaka pa se je spremenil v pravega poeta: "Hočem biti luč na koncu tunela, proti kateri greš, ne pa katere se izogibaš." Saška: "Jaz ne rabim nikogar, sem srečna sama ... Ker ne verjamem v ljubezen." Ko je povedala, da bo šla, jo je prosil, naj ostane zaradi njega. Jaka: "Nočem, da se to neha ... Če bi šla rada domov, spoštujem in cenim tvojo odločitev, samo te bom našel. Ne bom vrgel puške v koruzo, preveč te imam rad." A je vztrajala, da bo ravnala enako kot Kaja. Jaka pa se je razburil: "Kaj je bilo to potem to med nama? Kaj je bilo to? Čustva ali kaj?"

Jožetove izbranke pa so komentirale njegovo obnašanje med zaigranim prepirom. Zdelo se jim je, da se ni izkazal kot pravi moški. Odločile so se, da mu bodo povedale, da gredo vse z njegove kmetije. Jože je le udaril po mizi: "A smo se spoznali za ljubezen ali za kregarijo?" Dodal je, da se na njegovi kmetiji ne bodo kregale. Meri mu je končno razkrila, da so se šalile. Izvedel je tudi, da bo njegova Julija Meri, kar ga je razveselilo. Jadranka pa je takrat že načrtovala, kakšen zmenek mu bo pripravila.

Jože je le udaril po mizi FOTO: POP TV

Jaka je bil zaradi Saškine napovedi povsem šokiran. Skrbelo ga je, da bo res šla. Gašper mu je zaželel veliko sreče in mu namenil bratski objem, ki je nesrečnega Jako malce pomiril in pregnal slabo energijo.

Kot bi se morali razumeti vsi bratje in sestre FOTO: POP TV

Milan Tržan bo prihodnjič doživel nekaj, kar mu bo do smrti ostalo v spominu. Branko in Darja Tomažin bosta tuhtala, da bi skočila med rjuhe, Gašper Hafner pa bo prejel skrivnostno pismo. Vsebina ga bo "malo vrgla". Ne zamudite v petek ob 20. uri na POP TV in že dan prej na VOYO.