Jaka sporoča Francu: Ne naredi takšne napake, kot sem jo jaz

Jakovo sporočilo Francu

Jaka in Gašper Hafner vedno bolj strastno navijata za Joži, ki se pogumno bori za srce Franca Jarca. Junak podeželja se je namreč zagledal v Anamarijo, toda Jaka meni, da bo, če se bo odločil zanjo, naredil napako. Jaka: “Pameten bodi, pa vzemi Jožico.” Pojasnil je, da v Francu vidi sebe, saj se je v prejšnji sezoni Ljubezni po domače zagledal v Saško Omeragič, kasneje pa to obžaloval. Jaka: “Jaz sem se tudi v Saško zagnal, on pa se je zagnal v Anamarijo.” Zato ima posebno sporočilo za Franca: “John, če si pameten, vzemi Joži, pa pusti Anamarijo. Ne naredi takšne napake, kot sem jo jaz.”